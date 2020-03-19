Доставка на дом пособия на трудоспособность не прекратится

Член правления Кассы по безработице Эрик Аас сказал, что полиция сообщила о действующей в последние дни схеме, когда мошенник звонит пенсионеру и утверждает, что в связи с вирусом не будет доставки пенсии на дом, и под этим предлогом узнает у него банковские реквизиты и пароли. ”Мы связались с Eesti Post, и у нас есть договоренность, что тем людям, которые получают пособие на дом, и в дальнейшем будут приносить его на дом”, — подтвердил Аас.

По словам руководителя каналов обслуживания Eesti Post Эве Вукс, пособие за март уже было доставлено в начале месяца, и все люди получили свои деньги в целости и сохранности. ”Почтальоны и курьеры Eesti Post будут доставлять пособия на дом и в следующие месяцы”, — сказала она. ”Конечно, мы делаем это так, чтобы защитить как здоровье своих работников, так и здоровье клиентов, максимально используя средства личной защиты”.

Касса по безработице в то же время напоминает, что в случае, если получатель пособия в сегодняшней ситуации вместо доставки пособия на дом хочет получать его на банковский счет, то он должен подать для это в Кассу по безработице заявление по э-почте или по обычной почте.

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