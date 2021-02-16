16.02.2021, 19:43

Достаточно всего лишь компьютера: Касса по безработице призывает пользоваться своими э-услугами по карьере


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Arvutikasutaja. Pilt on illustratiivneFoto: Mana Kaasik

Никого уже не удивить тем, что всего за несколько лет вся наша жизнь перешла в интернет. Для того чтобы воспользоваться привычными вещами или услугами достаточно всего лишь удобно устроиться на диване и открыть ноутбук.

Конечно, есть вещи, которые требуют встречи с глазу на глаз и индивидуального подхода, например, как услуги по карьере — но и их Касса по безработице перевела на виртуальный уровень. Как это работает?

Как можно принять участие в э-услугах по карьере?

Как видно уже по названию услуги, э-услуга по карьере позволяет людям, не выходя из дома, получить информацию или консультацию по карьере. Не нужно беспокоиться о транспорте, одежде и иных нюансах. Каждый сам выбирает, где он будет находиться во время консультации, экономя при этом свое время и ресурсы. Необходимо лишь наличие цифрового устройства и интернет-подключения.

Смартфон или компьютер должны обязательно быть с микрофоном, рекомендуется также наличие веб-камеры. Но важнее всего, чтобы при общении со специалистом по карьере человек чувствовал себя удобно и защищено.

Э-услуги по карьере от Кассы по безработице доступны как на эстонском, русском, так и на английском языках, по электронной почте и по телефону, а также по Skype и Microsoft Teams. Канал общения выбирает сам человек, также как и то, будет ли он общаться со специалистом по карьере индивидуально, или примет участие в онлайн-семинарах.

На онлайн-семинарах можно пройти практические занятия и принять участие в обсуждениях. Продолжительность э-семинаров 90 минут, и предполагается активное участие в них: на онлайн-семинаре можно проанализировать свои сильные стороны и навыки, получить информацию о возможностях обучения, об изменениях на рынке труда, а также информацию о том, что нужно учитывать при собеседовании на работу.

На онлайн-семинаре также можно получить практические советы, как быстро находить проверенную информацию в интернете, и как составить конкурсные документы для ходатайства о поступлении в школу или на работу. Дополнительная ценность онлайн-семинаров — это истории и опыт других членов группы.

Для индивидуальной консультации сначала нужно забронировать время. Это можно сделать на портале e-töötukassa. Информацию о семинарах можно найти как в соцмедиа, так и на сайте minukarjäär.ee.

Для того чтобы принять участие в э-услугах по карьере, как правило, достаточно лишь работающего адреса электронной почты, на который будет отправлена ссылка для Microsoft Teams. Для участия в консультации по этой ссылке загружать программу или создавать учетную запись не нужно.

Услуга для людей любого возраста из любой сферы

Самая большая ценность услуг по карьере заключается в возможности сознательно и продумано выбирать сферу обучения и профессию. В рамках услуги предлагается

разнообразная полезная информация, а также, например, возможность проиграть собеседование на работу. Особенно полезно получить такую помощь ученикам, которые еще не уверены, какой путь для дальнейшего обучения выбрать. Поступить в училище или высшее учебное заведение? Или есть какой-то иной вариант? На услугах по карьере можно получить помощь по всем этим вопросам.

Людям в возрасте также не стоит бояться э-услуг по карьере, поскольку решения, связанные с обучением и работой, мы принимаем в течение всей жизни. Будь тому причиной смена работы, повышение профессиональной квалификации, выбор дополнительного обучения или начало предпринимательской деятельности.

По всем этим вопросам и может прийти на помощь специалист по карьере, в т. ч. и виртуально. Специалист по карьере предлагает также индивидуальную поддержку по самоанализу и анализу своих возможностей, по принятию решений по выбору обучения или работы и по составлению плана по карьере.

Для того чтобы связаться со специалистом, нужно написать электронное письмо или сделать один телефонный звонок. Все контакты находятся на сайте minukarjäär.ee.

Растет популярность групповых услуг

Касса по безработице спрашивает у всех клиентов, воспользовавшихся услугами по карьере, обратную связь, и отзывов приходит очень много. Весной, в период действия чрезвычайного положения, уровень удовлетворенности услугами заметно вырос, и люди получили от общения со специалистами по карьере большую помощь.

Больше всего отзывов было о том, что людей выслушивали, мотивировали и предлагали возможности, о которых ранее они не могли и представить. Также много положительных отзывов было в сторону удобства использования э-услуг по карьере, что еще раз подтверждает, что люди и во время видеозвонка чувствуют себя удобно и защищенно.

Также появился большой интерес и потребность в групповых услугах. Так прошлой весной Касса по безработице впервые стала проводить групповые э-услуги в среде Teams. Специалисты по карьере быстро освоили новые навыки и адаптировали содержание и проведение семинаров таким образом, чтобы их можно было бы проводить и виртуально.

За ростом популярности э-услуг по карьере стоит и введение чрезвычайного положения, обусловленного пандемией. В 2020 году э-услугами по карьере воспользовались почти 7000 раз, было проведено 867 групповых услуг. Это очень большие цифры.

Э-услуги по карьере Кассы по безработице подтвердили свою необходимость, и в дальнейшем они доступны людям без ограничений. Главное, чтобы имелся навык владения компьютером.

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