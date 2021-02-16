Достаточно всего лишь компьютера: Касса по безработице призывает пользоваться своими э-услугами по карьере

Конечно, есть вещи, которые требуют встречи с глазу на глаз и индивидуального подхода, например, как услуги по карьере — но и их Касса по безработице перевела на виртуальный уровень. Как это работает?

Как можно принять участие в э-услугах по карьере?

Как видно уже по названию услуги, э-услуга по карьере позволяет людям, не выходя из дома, получить информацию или консультацию по карьере. Не нужно беспокоиться о транспорте, одежде и иных нюансах. Каждый сам выбирает, где он будет находиться во время консультации, экономя при этом свое время и ресурсы. Необходимо лишь наличие цифрового устройства и интернет-подключения.

Смартфон или компьютер должны обязательно быть с микрофоном, рекомендуется также наличие веб-камеры. Но важнее всего, чтобы при общении со специалистом по карьере человек чувствовал себя удобно и защищено.

Э-услуги по карьере от Кассы по безработице доступны как на эстонском, русском, так и на английском языках, по электронной почте и по телефону, а также по Skype и Microsoft Teams. Канал общения выбирает сам человек, также как и то, будет ли он общаться со специалистом по карьере индивидуально, или примет участие в онлайн-семинарах.

На онлайн-семинарах можно пройти практические занятия и принять участие в обсуждениях. Продолжительность э-семинаров 90 минут, и предполагается активное участие в них: на онлайн-семинаре можно проанализировать свои сильные стороны и навыки, получить информацию о возможностях обучения, об изменениях на рынке труда, а также информацию о том, что нужно учитывать при собеседовании на работу.

На онлайн-семинаре также можно получить практические советы, как быстро находить проверенную информацию в интернете, и как составить конкурсные документы для ходатайства о поступлении в школу или на работу. Дополнительная ценность онлайн-семинаров — это истории и опыт других членов группы.

Для индивидуальной консультации сначала нужно забронировать время. Это можно сделать на портале e-töötukassa. Информацию о семинарах можно найти как в соцмедиа, так и на сайте minukarjäär.ee.