Дополнительный бюджет Таллинна: 2,2 миллиона евро на нужды социальной сферы и здравоохранения

В сфере социального обеспечения наибольшее внимание обращено на обеспечение людей с особыми потребностями. ”Дополнительный бюджет увеличивает расходы на услуги личных помощников для людей с особыми потребностями на 59 000 евро, это позволит обслуживать еще 4 клиентов и увеличить объем услуг еще 15 клиентам. Увеличение числа клиентов и объема услуг дневного и еженедельного ухода в Кяоском опорном центре и Таллиннском опорном центре Юкс привело к необходимости выделить дополнительно 265 000 евро, — объяснила вице-мэр рост расходов. — На 244 000 евро возрастут и расходы на услуги круглосуточного ухода за нуждающимися в нем пожилыми людьми, что вызвано, в первую очередь, ростом цен в находящихся за пределами Таллинна приютах”.

На покрытие роста цен выделяется 175 000 евро. Услуги Ируского социального дома также требуют дополнительного выделения 69 400 евро.

В сфере здравоохранения на 636 670 евро возрастут накладные расходы Таллиннской скорой помощи, это предусматривает рост зарплат работников сферы с 1 апреля 2019 года, хозяйственную деятельность зданий и помещений, а также приобретение медицинской аппаратуры в машины скорой помощи. На предоставление сестринской помощи расходы возрастут на 85 000 евро.