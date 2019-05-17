Дополнительный бюджет Таллинна: 2,2 миллиона евро на нужды социальной сферы и здравоохранения

Проект дополнительного бюджета, переданный в Таллиннское горсобрание, предусматривает выделение добавочных средств в размере 2 233 000 евро на инвестиции и накладные расходы в социальной сфере и здравоохранении.
Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что финансирование за счет средств дополнительного бюджета получат как сфера социального обеспечения, так и здравоохранение. ”Для осуществления инвестиций дополнительно предусмотрено более 586 000 евро, — уточнила Бешкина. — В частности, объем финансирования ремонта Таллиннского Центра душевного здоровья по адресу Лыйме, 31, увеличится на 150 000 евро, это продиктовано выявившейся в процессе строительства необходимостью проведения дополнительных работ. Кроме того, на ремонт и приобретение здания Таллиннского детского кризисного центра на Нымме теэ выделяется еще 156 500 евро. В сфере здравоохранения увеличится объем финансирования Таллиннской скорой помощи, 279 398 евро будет выделено на приобретение четырех новых машин скорой помощи и установку в них медицинского оборудования. Средства будут также направлены на то, чтобы выкупить 11 арендованных машин скорой помощи, срок аренды которых подходит к концу”.
В сфере социального обеспечения наибольшее внимание обращено на обеспечение людей с особыми потребностями. ”Дополнительный бюджет увеличивает расходы на услуги личных помощников для людей с особыми потребностями на 59 000 евро, это позволит обслуживать еще 4 клиентов и увеличить объем услуг еще 15 клиентам. Увеличение числа клиентов и объема услуг дневного и еженедельного ухода в Кяоском опорном центре и Таллиннском опорном центре Юкс привело к необходимости выделить дополнительно 265 000 евро, — объяснила вице-мэр рост расходов. — На 244 000 евро возрастут и расходы на услуги круглосуточного ухода за нуждающимися в нем пожилыми людьми, что вызвано, в первую очередь, ростом цен в находящихся за пределами Таллинна приютах”.
На покрытие роста цен выделяется 175 000 евро. Услуги Ируского социального дома также требуют дополнительного выделения 69 400 евро.
В сфере здравоохранения на 636 670 евро возрастут накладные расходы Таллиннской скорой помощи, это предусматривает рост зарплат работников сферы с 1 апреля 2019 года, хозяйственную деятельность зданий и помещений, а также приобретение медицинской аппаратуры в машины скорой помощи. На предоставление сестринской помощи расходы возрастут на 85 000 евро.