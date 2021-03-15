Дополнительный бюджет объемом не менее 600 млн евро планируют направить в Рийгикогу в четверг

Пентус-Розиманнус добавила, что объем бюджета составит не менее 600 млн евро, но может вырасти и до 700 млн.

Размер необходимых кредитов для покрытия этих расходов будет уточнен, когда будет готов новый экономический прогноз: "У нас есть мандат использовать в этом году кредиты до восьми миллиардов евро, выданный парламентом с бюджетом на 2021 год. Безусловно, эти границы мы менять не хотим".

"Но все потребности в заимствованиях в этом году во многом будут зависеть от того, как будут идти дела у экономики, насколько быстро экономика сможет восстановиться после смягчения [ограничений] и возвращения однажды к нормальной жизни. В нынешней фазе экономического [цикла] дополнительный бюджет, конечно, можно составить, используя кредитные средства в качестве источника [покрытия расходов]", — добавила Пентус-Розиманнус.

Министр финансов также отметила, что правительство хотело бы, чтобы в не относящихся к первой линии секторах те средства, которые высвобождаются в условиях кризиса (такие как расходы на командировки и обучение, проводить которые сейчас невозможно), направлялись на покрытие расходов, связанных с кризисом.