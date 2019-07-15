Дополнительные работники из Украины наняты для закатки огурцов на завод в Пыльтсамаа

В начале сезона огурцов в Пыльтсамаа были наняты на работу 150 дополнительных сотрудников, что временно увеличило штат эстонского завода Orkla в три раза. Всего в этом году в банки будет закатано 1500 тонн эстонских огурцов для местного рынка, и 500 тонн импортных огурцов, которые пойдут на экспорт.
Предназначенные для эстонского рынка огурцы выращивают для Пыльтсамаа местные фермеры из Вильяндиского и Пярнуского уездов. Весной партнерам были выданы семена специального сорта, и первый урожай уже созрел. Помимо эстонского рынка огурцы отправятся и на экспорт — в Финляндию, Швецию, Латвию и Литву.
”Нынешняя погода не очень благоволит выращиванию огурцов: сейчас для этого слишком холодно как днем днем, так и ночью, — отметил директор по маркетингу сферы продуктов питания и напитков Orkla Eesti Марек Вийлол. — Начало лето было теплым и, к примеру, урожай клубники был обильным и ранним, но огурцам для созревания нужно тепло и в июне, и в июле, чего сейчас не хватает. Поэтому и урожай запаздывает и остается скромным. Все же необходимое количество огурцов мы надеемся законсервировать”.
В этом году в Пыльтсамаа будут законсервированы 2000 тонн огурцов, всего будет произведено более трех миллионов баночных заготовок. Производственные процессы частично автоматизированы, поэтому в этом году дополнительной рабочей силы понадобится меньше, чем в прежние годы. Но для срочной и объемной работы все же наняты дополнительные сотрудники из разных уголков Эстонии, а также — из Украины.
Пыльтсамааский завод Orkla Eesti является производителем продуктов питания с самым широким ассортиментом в Эстонии. Предприятие производит и поставляет на рынок около 350 видов продукции под 14 различными брендами.
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