Дополнительные работники из Украины наняты для закатки огурцов на завод в Пыльтсамаа

Предназначенные для эстонского рынка огурцы выращивают для Пыльтсамаа местные фермеры из Вильяндиского и Пярнуского уездов. Весной партнерам были выданы семена специального сорта, и первый урожай уже созрел. Помимо эстонского рынка огурцы отправятся и на экспорт — в Финляндию, Швецию, Латвию и Литву.

”Нынешняя погода не очень благоволит выращиванию огурцов: сейчас для этого слишком холодно как днем днем, так и ночью, — отметил директор по маркетингу сферы продуктов питания и напитков Orkla Eesti Марек Вийлол. — Начало лето было теплым и, к примеру, урожай клубники был обильным и ранним, но огурцам для созревания нужно тепло и в июне, и в июле, чего сейчас не хватает. Поэтому и урожай запаздывает и остается скромным. Все же необходимое количество огурцов мы надеемся законсервировать”.