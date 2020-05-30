Дополнительное финансирование Rail Baltic обойдется Эстонии дороже, чем предполагалось(1)
В предложении Европейской комиссии увеличить фонд финансирования Rail Baltic на 1,5 млрд евро есть один нюанс: страны-члены должны внести значительную долю самофинансирования, пишет dv.ee.
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