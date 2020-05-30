30.05.2020, 19:50

Дополнительное финансирование Rail Baltic обойдется Эстонии дороже, чем предполагалось

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Rail Baltic
Rail BalticFoto: RB Rail

В предложении Европейской комиссии увеличить фонд финансирования Rail Baltic на 1,5 млрд евро есть один нюанс: страны-члены должны внести значительную долю самофинансирования, пишет dv.ee.

Согласно сообщению комиссии, в европейский инфраструктурный фонд CEF (Connecting Europe Facility) будет вложено еще 1,5 млрд евро на современные транспортные соединения, такие как Rail Baltic.

Однако на самом деле все оказывается сложнее: это финансирование обойдется Эстонии значительно дороже, чем ожидалось. По прогнозам Министерства финансов, в конечном итоге самофинансирование со стороны Эстонии может возрасти на 65-70 млн евро.

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