Дополнительное финансирование Rail Baltic обойдется Эстонии дороже, чем предполагалось

Согласно сообщению комиссии, в европейский инфраструктурный фонд CEF (Connecting Europe Facility) будет вложено еще 1,5 млрд евро на современные транспортные соединения, такие как Rail Baltic.

Однако на самом деле все оказывается сложнее: это финансирование обойдется Эстонии значительно дороже, чем ожидалось. По прогнозам Министерства финансов, в конечном итоге самофинансирование со стороны Эстонии может возрасти на 65-70 млн евро.

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