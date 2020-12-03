Дома по уходу поднимают цены. С нового года месячная плата вырастет на сто евро и даже больше

Многие дома престарелых сообщили своим жильцам и их близким, что с нового года месячная плата за место вырастет не на несколько десятком евро, а сразу на сто евро и даже больше.

Недостающую часть должны оплачивать близкие жильцов домов по уходу и местное самоуправление. Вклад последнего обычно остается на уровне сотни евро.

Например, 65-летняя Катрин поместила свою прикованную к кровати 86-летнюю мать в дом по уходу в Южной Эстонии, но теперь не знает что делать: за несколько лет месячная плата за место и так выросла с 660 евро и перевалила за 800, а теперь повысится еще больше.

Так как Катрин по состоянию здоровья также уже находится на пенсии, то справиться с покрытием таких расходов очень сложно: волость покрывает только 100 евро от стоимости дома по уходу, поэтому самой Катрин остается с пенсии 150-180 евро, и это в лучшем случае, когда с оплатой расходов на уход за матерью помогает брат Катрин.

Вся жизнь Катрин фактически крутится вокруг того, как получить деньги на уход за матерью. В итоге она фактически живет на одна лишь зарплату мужа, но его здоровье становится все хуже, и женщина даже уже думает забрать мать домой, будь что будет. Единственное, она боится, что сама не справиться с уходом из-за своего слабого здоровья.

Вот конкретный пример: в принадлежащем волости Канепи доме призрения Пылгасте в Пылвамаа сейчас месячная плата за место составляет 680 евро, но с нового года к ней прибавится еще 150 евро. Правда, в доме призрения обещают, что в эту цену будут входить стоимость лекарств и, при необходимости, подгузников.

Старейшина волости Пирет Раммуль объясняет, что повышение цены напрямую связано с расходами дома по уходу. До этого волость сохраняла одинаковые цены во всех своих домах призрения, хотя в Пылгасте расходы были намного выше других двух, но теперь было решено сделать ценообразование, исходя из реальных расходов.

Раммуль разводит руками и уверяют, что целью домов по уходу не является заработок прибыли. По ее мнению, разницу могло бы покрывать государство, но учитывая старение население, это повысило бы налоговую нагрузку, и вряд ли бы многие работающие люди были бы рады.