03.12.2020, 09:51

Дома по уходу поднимают цены. С нового года месячная плата вырастет на сто евро и даже больше

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Айн Алвела
EST 9
Oru vanurite kodu
Oru vanurite koduFoto: Arvi Kriis

Хотя политики и говорят, что пенсии должно хватать на достойную старость, но когда в январе-феврале следующего года вступят в силу новые расценки в домах по уходу, то для ежемесячного проживания там не хватит и пенсии в два раза выше того, что старики получают сейчас, пишет Maaleht.

Многие дома престарелых сообщили своим жильцам и их близким, что с нового года месячная плата за место вырастет не на несколько десятком евро, а сразу на сто евро и даже больше.

Недостающую часть должны оплачивать близкие жильцов домов по уходу и местное самоуправление. Вклад последнего обычно остается на уровне сотни евро.

Например, 65-летняя Катрин поместила свою прикованную к кровати 86-летнюю мать в дом по уходу в Южной Эстонии, но теперь не знает что делать: за несколько лет месячная плата за место и так выросла с 660 евро и перевалила за 800, а теперь повысится еще больше.

Так как Катрин по состоянию здоровья также уже находится на пенсии, то справиться с покрытием таких расходов очень сложно: волость покрывает только 100 евро от стоимости дома по уходу, поэтому самой Катрин остается с пенсии 150-180 евро, и это в лучшем случае, когда с оплатой расходов на уход за матерью помогает брат Катрин.

Вся жизнь Катрин фактически крутится вокруг того, как получить деньги на уход за матерью. В итоге она фактически живет на одна лишь зарплату мужа, но его здоровье становится все хуже, и женщина даже уже думает забрать мать домой, будь что будет. Единственное, она боится, что сама не справиться с уходом из-за своего слабого здоровья.

Вот конкретный пример: в принадлежащем волости Канепи доме призрения Пылгасте в Пылвамаа сейчас месячная плата за место составляет 680 евро, но с нового года к ней прибавится еще 150 евро. Правда, в доме призрения обещают, что в эту цену будут входить стоимость лекарств и, при необходимости, подгузников.

Старейшина волости Пирет Раммуль объясняет, что повышение цены напрямую связано с расходами дома по уходу. До этого волость сохраняла одинаковые цены во всех своих домах призрения, хотя в Пылгасте расходы были намного выше других двух, но теперь было решено сделать ценообразование, исходя из реальных расходов.

Раммуль разводит руками и уверяют, что целью домов по уходу не является заработок прибыли. По ее мнению, разницу могло бы покрывать государство, но учитывая старение население, это повысило бы налоговую нагрузку, и вряд ли бы многие работающие люди были бы рады.

Вице-канцлер социальной сферы Министерства социальных дел Райт Куузе обещает, что уже в этом году Минсоцдел представит правительству предложения по созданию пакета поддержки для ухаживающих за близкими изменениям и по изменению финансирования учреждений по уходу.

По его словам, финансирование места в доме по уходу будет разделено на три части: человек, самоуправление и государство. С человека бы взимали лишь плату за размещение, питание и другие личные расходы, на что должно хватить средней пенсии по старости.

Остальное должны покрывать государство и местное самоуправление. Изменение предусматривает, что государство выделит на это дополнительные 25 млн евро в год, вклад самоуправлений также вырастет.

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