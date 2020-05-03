Должен ли работодатель дополнительно платить работникам за замену отсутствующего коллеги?

По словам руководителя отдела превенции Инспекции труда Кайре Саареп, в вопросе замещения важно иметь две договоренности: рабочие обязанности и нагрузка. Эти моменты следует зафиксировать письменно. Когда возникает необходимость в замене, первым делом следует определить, перекликаются ли (дополнительные)задачи, которые работник будет выполнять во время замены, с его собственными задачами.

”Например, если в магазине одновременно работает два продавца и один заболевает, то у второго не факт, что появятся дополнительные обязанности, хотя объем работы, как правило, увеличивается, — поясняет Саареп. — Если же ему придется выполнять наряду с обслуживанием клиентов и другие обязанности, например, осуществлять техническое обслуживание оборудования, следует выяснить, имеется ли пункт о замене в трудовом договоре. Если нет, то согласно § 12 Закона о трудовом договоре, следует достичь нового соглашения”.

По словам специалиста, важно помнить, что соглашение предполагает наличие согласия как стороны работодателя, так и со стороны работника: ”Например, стороны могут заключить соглашение о замене другого работника за дополнительную плату и четко определить ее размер. Если переговоры не приводят к желаемому результату, работник может отказаться от исполнения дополнительных обязанностей”.

Другим важным аспектом является рабочая нагрузка. Например, если работника призывают в его выходной день на замену другому работнику, то это может быть переработкой, а может и не быть. ”Если в конце расчетного периода становится ясно, что речь шла о переработке, то следует предоставить работнику оплачиваемое свободное время или оплатить работу в 1,5-м размере. Если замена другого работника не приводит к переработке, то есть осуществление замены было возможно в рамках обычного рабочего времени работника, то дополнительная оплата необязательна (за исключением случаев, когда это приводит к исполнению дополнительных обязанностей и при достижении договоренности о дополнительных обязательствах была оговорена и дополнительная оплата)”, — говорит Саареп.