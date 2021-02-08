Доля интернет-покупок жителей Эстонии в прошлом году достигла нового рекорда

”На протяжении последних 10 лет мы постоянно наблюдаем снижение доли расходов, производимых частными лицами на платежных терминалах, но в прошлом году мы наблюдали и снижение абсолютных показателей на терминалах. Как правило, рост электронной коммерции происходил за счет развлечений, путешествий и транспорта, но поскольку в прошлом году именно эти сферы были поражены кризисом, вызванным коронавирусом, пропорциональное снижение также повлияло и на электронную коммерцию. Спад в туристическом секторе существенно замедлил рост общего объема электронных покупок, но несмотря на это, лучший результат года был достигнут в этой сфере”, — охарактеризовал развитие сектора электронной коммерции в прошлом году руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт.

”Спад в сфере туризма и развлечений частично был замещен расходами на жилье и еду, которые в течение года увеличились в несколько раз. Однако за высокими темпами роста стоит еще и низкий базовый уровень, поскольку даже сейчас, после приличных темпов роста, доля электронных покупок товаров для дома составляет всего 13%, а также электронные покупки составляют всего лишь 2% от объема продаж продуктовых магазинов. В числе затрат, произведенных в заведениях общественного питания, электронные покупки составили 14% (включая курьерские услуги), но и на этом фоне мы видим общее снижение объемов и тот факт, что в определенный период были возможны только продажи на вынос”, — подытожил Леннарт Китт.

Наиболее активными ”локомотивами” роста электронной торговли до сих пор является молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, на долю которой приходится более трети общего объема электронной торговли. Наиболее консервативно относятся к электронной коммерции клиенты пенсионного возраста, доля электронных покупок которых составила всего 11%. В течение года больше всего покупок через интернет было совершено в апреле, когда более 40% покупок жителей Эстонии совершались онлайн.

”Самые большие изменения в электронных покупках произошли в основном в период ограничений с марта по начало июня, а также в конце 2020 года. По прогнозу банка SEB, к 2022 году на онлайн-покупки будет приходиться около трети покупок всех жителей Эстонии. Это, безусловно, будет зависеть и от того, насколько быстро поменяются покупательские привычки старшего поколения, важную роль сыграет также преодоление пандемии, а также удобство и надежность онлайн-среды в целом для каждого из возрастных сегментов”, — добавил Леннарт Китт.