Долгожданная новость: в Эстонии открылся официальный интернет-магазин Xiaomi

Сегодня популярный производитель электронного оборудования Xiaomi открыл в Эстонии официальный интернет-магазин mi-home.ee. Открытие значительно увеличит доступность оборудования и скорость появления новых продуктов на местном рынке.

”Благодаря новому интернет-магазину клиенты Xiaomi в Эстонии могут принимать участие в глобальных и региональных кампаниях бренда, одновременно получая доступ к быстрому и надежному каналу связи с производителем. Одной из главных целей при открытии магазина было ускорение запуска и распространения новых продуктов, которые не будут зависеть от каких-либо факторов”, — сказал Максим Черва, менеджер по продажам Mi-Home.

До сих пор продукты Xiaomi были доступны только через торговых посредников и партнеров, но благодаря официальному электронному магазину клиенты получат еще более быстрое обслуживание, доставку и больший выбор. ”Понятно, что новый и более удобный способ получения оборудования Xiaomi — хорошая новость для всех нынешних фанатов бренда, но также очевидно, что он поможет тем, кто не был знаком с нашим ассортиментом продукции, найти свой путь к Mi”, — сказала Черва.

Соответствующий интернет-магазин отличается богатым выбором устройств, где вы также можете найти подробные описания продуктов для каждого предлагаемого товара. По словам Червы, практический обзор продуктов гарантирует, что покупатель может очень тщательно ознакомиться с ассортиментом продукции Xiaomi и найти для себя наиболее подходящее устройство данного бренда.

В новом интернет-магазине вы найдете практически все устройства, которые Xiaomi предлагает в Европе: от смартфонов до обогревателей и роботов-пылесосов. Кроме того, теперь только в интернет-магазине можно найти специальные предложения для Эстонии, которые до сих пор не предлагались на этом рынке.

”Мы очень рады, что можем официально открыть наш первый интернет-магазин в Эстонии. Мы надеемся найти новых поклонников Xiaomi и сделать наш бренд еще ближе к существующим пользователям”, — говорит Джон Чжан, официальный представитель Xiaomi в странах Балтии.

Xiaomi работает в Эстонии как бренд уже четыре года. Судя по графикам продаж, Xiaomi стала одни из самых популярных производителей смартфонов в мире после Huawei и Samsung.

Компания из Гонконга работает уже десять лет и специализируется на создании интеллектуальных устройств и интеллектуального оборудования. Все устройства основаны на принципах платформы IoT. Бренд Xiaomi отличается всеобъемлющим принципом предоставления своим клиентам самых крутых корпоративных продуктов.

По случаю открытия действует кампания:

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