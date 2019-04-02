Долгожданная новость: Kalev Spa наконец открылся после реновации

Столичный водный центр Kalev Spa планировал открыться после реновации в пятницу, 29 марта, но не получил к этому времени разрешение на эксплуатацию.

"Задержка с получением разрешения не была связана с какими-либо проблемами, она касалась делопроизводства", — сообщила порталу rus.err.ee директор по маркетингу Kalev Spa Хелери Прантс. — Так как мы не были уверены в получении разрешения, то никаких торжественных мероприятий не запланировали. Просто откроем двери центра".

Двери водного центра будут открыты со вторника, с 16 часов, во вторник же вечером пройдут первые тренировки. По словам Прантс, горожане могут прийти в центр уже сегодня, то есть 2 апреля: "А с завтрашнего дня водный центр будет работать по своему обычному расписанию".