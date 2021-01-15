Доклад: проблему нехватки рабочих рук можно облегчить и без массовой иммиграции

Одним из решений является переход на систему единой эстонской школы, что будет способствовать лучшей интеграции и выходу на рынок труда молодежи, которая уже живет в Эстонии, и родным языком которой не является эстонский. На сегодняшней веб-конференции ”Миграция как возможность и вызов для эстонского общества и школы” среди прочего ученые представляют пять моделей перехода к единой эстонской школе.

Согласно опубликованному в 2017 году Отчету о развитии человеческого потенциала Эстонии, уменьшение народонаселения страны можно компенсировать посредством повышения рождаемости и иммиграции.

По словам профессора Тартуского университета, академика и руководителя проекта RITA-Ränne Тийта Таммару, анализы, выполненные в рамках проекта RITA-Ränne, показывают, что уменьшение народонаселения не означает автоматически уменьшения количества работающих людей.

”Во-первых, в будущем нам совсем не обязательно будет необходимо такое количество рабочих рук, так как производительность уже имеющихся работников растет, и большая часть работы уже сейчас выполняется посредством технологических решений. Во-вторых, потребность в масштабной иммиграции снизится в результате роста уровня образования и пенсионного возраста, а также более успешной интеграции людей, родным языком которых не является эстонский язык. В-третьих, проблемы рынка труда можно частично решить посредством использования временной рабочей силы. Исходя из этого, одним из главных заключений проекта RITA-Ränne является то, что в Эстонии отсутствует потребность в масштабной иммиграции”, — сказал Таммару.

В ходе проекта также был разработан калькулятор миграции, представляющий собой полезный инструмент для планирования рынка труда, а также модель расхода вследствие миграции, которая позволяет рассчитывать расход и доход государства, вызываемые мигрантами. ”Модель расхода вследствие миграции показывает, что трудовая миграция с позиции экономики является выгодной для Эстонии. Чем более высоким является уровень образования трудового мигранта, тем большим является его вклад в бюджет страны”, — объяснил Таммару.