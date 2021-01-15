15.01.2021, 12:40

Доклад: проблему нехватки рабочих рук можно облегчить и без массовой иммиграции

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erinevatel hinnangutel võib Eestis praegu olla 20 000–60 000 välisriigist saabunud töötajat.
Foto: Jaanus Lensment

Несмотря на то, что до сих пор считалось, что проблему нехватки рабочих рук в Эстонии способна облегчить только иностранная рабочая сила, данное решение не является единственным. Согласно докладу проекта RITA-Ränne, в будущем рынок труда Эстонии не будет слишком сильно зависеть от иммиграции.

Одним из решений является переход на систему единой эстонской школы, что будет способствовать лучшей интеграции и выходу на рынок труда молодежи, которая уже живет в Эстонии, и родным языком которой не является эстонский. На сегодняшней веб-конференции ”Миграция как возможность и вызов для эстонского общества и школы” среди прочего ученые представляют пять моделей перехода к единой эстонской школе.

Согласно опубликованному в 2017 году Отчету о развитии человеческого потенциала Эстонии, уменьшение народонаселения страны можно компенсировать посредством повышения рождаемости и иммиграции.

По словам профессора Тартуского университета, академика и руководителя проекта RITA-Ränne Тийта Таммару, анализы, выполненные в рамках проекта RITA-Ränne, показывают, что уменьшение народонаселения не означает автоматически уменьшения количества работающих людей.

”Во-первых, в будущем нам совсем не обязательно будет необходимо такое количество рабочих рук, так как производительность уже имеющихся работников растет, и большая часть работы уже сейчас выполняется посредством технологических решений. Во-вторых, потребность в масштабной иммиграции снизится в результате роста уровня образования и пенсионного возраста, а также более успешной интеграции людей, родным языком которых не является эстонский язык. В-третьих, проблемы рынка труда можно частично решить посредством использования временной рабочей силы. Исходя из этого, одним из главных заключений проекта RITA-Ränne является то, что в Эстонии отсутствует потребность в масштабной иммиграции”, — сказал Таммару.

В ходе проекта также был разработан калькулятор миграции, представляющий собой полезный инструмент для планирования рынка труда, а также модель расхода вследствие миграции, которая позволяет рассчитывать расход и доход государства, вызываемые мигрантами. ”Модель расхода вследствие миграции показывает, что трудовая миграция с позиции экономики является выгодной для Эстонии. Чем более высоким является уровень образования трудового мигранта, тем большим является его вклад в бюджет страны”, — объяснил Таммару.

Например, обладающий средним образованием мужчина, который приехал в Эстонию в тридцатилетнем возрасте и проработал здесь десять лет, за время работы в Эстонии уплачивает в бюджет государства налоги на сумму, которая на 220 000 евро превышает расходы на пособия и услуги, предоставляемые этому мужчине из бюджетных средств.

Другой основной вывод проекта RITA-Ränne заключается в том, что, хотя Эстония является мононациональным государством, принцип функционирования которого основан на сохранении эстонской нации, языка и культуры, от связанности общества и способности проживающих в Эстонии людей успешно справляться с вызовами сегодняшнего открытого и тесно переплетенного мира, независимо от своей национальности или родного языка, в итоге выигрывают все.

По мнению авторов проекта, ключом к успешной интеграции является школа как мини-общество, которое связывает детей, родителей и общины. В связи с этим, авторы предлагают пять моделей того, как мы можем достичь единой школы в Эстонии.

”Главным вопросом является развитие потенциала и создание основы для успешной трудовой жизни каждого ученика и человека, — сказал Таммару. — Ранее мы не знали, как мы можем прийти к единой школе Эстонии, однако благодаря основательным исследованиям ученых в области образования сейчас у нас имеются конкретные модели и рабочие инструменты. Мы получили еще более ясные аргументы относительно того, почему единая школа Эстонии является разумным решением. В центре предыдущих дискуссий стоял языковой вопрос и упор на проблемы, однако теперь мы можем лучше сформулировать то, как от единой школы выиграет как эстонское государство, так и его жители”.

В ходе проекта был разработан ряд инструментов для школ и местных самоуправлений, которые способны помочь умно и продуманно интегрировать иностранцев в общество — от обучения эстонскому языку, до инструкций о том, как следует обращаться с чувствительными историческими темами. Эти модели были разработаны в сотрудничестве с целым рядом школ с учетом местных условий.

По словам Таммару, для уменьшения постоянного озвучивания национальных и языковых различий, образовательной системе требуются продуманные политические решения. ”Для того, чтобы молодежь другой национальности не уезжала за границу в поисках лучшего образования и работы, и чтобы наш рынок не зависел от иммиграции, важно перейти к единой эстонской школьной системе, в которой вместе учится как можно больше различных детей независимо от родного языка их родителей. Конкретные решения могут различаться, в зависимости от места расположения школы. Совместная учеба будет полезна всем, в том числе, молодым людям, родным языком которых является эстонский, и которые начинают работать в открытом мире и общаются с людьми различных национальностей в большей степени, чем люди любых предыдущих поколений”, — подчеркнул Таммару.

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