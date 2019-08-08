Доходы Merko Ehitus от продаж за шесть месяцев составили 154 млн евро

Во втором квартале доходы Merko Ehitus от продаж составили 77 миллионов и за первые шесть месяцев — 154 миллионов евро, что на 16% меньше, чем в прошлом году. Доходы от продаж за шесть месяцев уменьшились по сравнению с прошлым годом в Эстонии и Латвии, но выросли в Литве и Норвегии. Во втором квартале доналоговая прибыль концерна составила 4,5 миллиона и за первые шесть месяцев — 7,5 миллиона евро, что на 6,7% больше по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль во втором квартале составила 1,7 миллиона и за первые шесть месяцев — 4,5 миллиона евро.

”Радует то, что нам удалось улучшить коммерческую маржу, которая во втором квартале составила 6,1%, а за шесть месяцев — 4,9%. На размер чистой прибыли во втором квартале повлиял подоходный налог в размере 2,7 млн евро, уплаченный с выплаченных дивидендов, а также меньшее число проданных квартир. Находившиеся в работе крупные девелоперские проекты были завершены и большинство квартир было продано, новые проекты находятся в фазе строительства и мы сможем начать их продажу частично в конце этого года, но в основном в следующем 2020 году. Предварительные продажи идут по плану и количество квартир, на покупку которых заключены предварительные договоры и которые будут переданы покупателям во втором полугодии, растет”, — прокомментировал результаты в сфере девелопмента многоквартирного жилья Андрес Тринк. Во втором квартале текущего года концерн Merko продал 37 квартир по сравнению со 117 квартирами, проданными во втором квартале прошлого года.

В этом году Merko Ehitus планирует инвестировать в сферу девелопмента многоквартирного жилья до 100 миллионов евро. В первом полугодии в девелоперские проекты, находящиеся в работе, было инвестировано 40 млн евро, к которым добавились еще 13 миллионов евро, вложенных в приобретение участка земли в Вильнюсе. По словам Тринка, на рынках многоквартирного жилья в Таллинне и Вильнюсе по-прежнему востребованы хорошо продуманные, качественно осуществленные и предлагающие целостную жизненную среду проекты. На менее активном рынке многоквартирного жилья в Риге потенциал продаж более высок у проектов, четко направленных на рыночные ожидания, сейчас там наибольшая активность наблюдается в самом дешевом ценовом классе. В Эстонии, Латвии и Литве Merko занимается девелопментом в общей сложности 1000 квартир. Крупными проектами в Таллинне являются жилые кварталы Уус-Веэренни и Пикалийва, в Риге — девелоперские проекты Гайльэзерс и Виестурдарзс, и в Вильнюсе — девелоперские проекты Вилнелес сленис и Ринктинес Урбан.

Доходы Merko Ehitus от продаж во втором квартале 2019 года составили 77 миллионов евро (II квартал 2018: 103 млн евро), прибыль до налогов (EBITDA) 5,3 миллиона (II квартал 2018: 6,4 млн.), а чистая прибыль — 1,7 миллиона евро (II квартал 2018: 5,6 млн. евро). Во втором квартале текущего года были заключены новые договоры на строительство на сумму 54 миллионов, а в первом полугодии — на сумму 86 миллионов евро. Крупными договорами стали: в Эстонии — договор на перестройку участка дороги Ааспере-Хальяла и договор на строительство здания основной школы в Тюри, а в Латвии — строительство шоколадной фабрики Laima.

По состоянию на 30 июня 2019 года портфель договоров концерна Merko Ehitus составил 172 млн евро, по сравнению с 247 миллионами евро на эту же дату в прошлом году. Во втором квартале крупнейшими находящимися в работе объектами были: в Эстонии — строительство системы водоснабжения и канализации в регионе Каземетса и Юкснурме, коммерческое здание по адресу Пярнуское шоссе, 186, прокладка морских кабелей в проливах Суурвяйн и Вяйкевяйн, общежитие для учащихся Раквереского профтехучилища, работы по реконструкции и углублению порта Хундипеа; в Латвии — работы по строительству центра логистики Lidl и торгового центра Alfa; в Литве — отель Neringa, офисное здание Quadrum, а также строительство здания частной школы; в Норвегии — работы по проектированию и строительству центра обслуживания Tesla, а также работы по реновации офисного здания по адресу Мёлергата, 23-25.