Доходы Merko Ehitus от продаж за шесть месяцев составили 154 млн евро

Во втором квартале доходы Merko Ehitus от продаж составили 77 миллионов и за первые шесть месяцев — 154 миллионов евро. Доналоговая прибыль концерна во втором квартале составила 4,5 миллиона и за первые шесть месяцев — 7,5 миллиона евро, а чистая прибыль соответственно 1,7 миллиона и 4,5 миллиона евро. На размер чистой прибыли во втором квартале повлиял подоходный налог, уплаченный с выплаченных дивидендов, а также меньшее число проданных квартир, что связано с цикличностью готовности девелоперских проектов. В этом году концерн Merko инвестировал в сферу девелопмента почти 50 миллионов евро, в столицах прибалтийских стран ведется строительство в общей сложности более 1000 квартир, говорится в пресс-релизе.
”Как и ожидалось, во втором квартале доходы от продаж были меньше прошлогодних, так как были завершены многие крупные объекты, находившиеся в работе у дочерних предприятий концерна в Эстонии и Латвии, кроме того, исходя из общей ситуации на рынке, портфель заказов был меньше, чем в прошлом году. В то же время в первом полугодии мы заключили новые договоры на строительство на общую сумму 86 миллионов евро, что больше, чем год назад. При очень сильной конкуренции на рынке между генеральными подрядчиками мы стремимся сосредоточиться, прежде всего, на проектах, в которых мы можем предложить заказчику дополнительную ценность благодаря качеству управления проектом, когда ценообразование является честным и прозрачным и обеспечивается разумное распределение договорных рисков”, — прокомментировал председатель правления АО Merko Ehitus Андрес Тринк.
Во втором квартале доходы Merko Ehitus от продаж составили 77 миллионов и за первые шесть месяцев — 154 миллионов евро, что на 16% меньше, чем в прошлом году. Доходы от продаж за шесть месяцев уменьшились по сравнению с прошлым годом в Эстонии и Латвии, но выросли в Литве и Норвегии. Во втором квартале доналоговая прибыль концерна составила 4,5 миллиона и за первые шесть месяцев — 7,5 миллиона евро, что на 6,7% больше по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль во втором квартале составила 1,7 миллиона и за первые шесть месяцев — 4,5 миллиона евро.
”Радует то, что нам удалось улучшить коммерческую маржу, которая во втором квартале составила 6,1%, а за шесть месяцев — 4,9%. На размер чистой прибыли во втором квартале повлиял подоходный налог в размере 2,7 млн евро, уплаченный с выплаченных дивидендов, а также меньшее число проданных квартир. Находившиеся в работе крупные девелоперские проекты были завершены и большинство квартир было продано, новые проекты находятся в фазе строительства и мы сможем начать их продажу частично в конце этого года, но в основном в следующем 2020 году. Предварительные продажи идут по плану и количество квартир, на покупку которых заключены предварительные договоры и которые будут переданы покупателям во втором полугодии, растет”, — прокомментировал результаты в сфере девелопмента многоквартирного жилья Андрес Тринк. Во втором квартале текущего года концерн Merko продал 37 квартир по сравнению со 117 квартирами, проданными во втором квартале прошлого года.
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В этом году Merko Ehitus планирует инвестировать в сферу девелопмента многоквартирного жилья до 100 миллионов евро. В первом полугодии в девелоперские проекты, находящиеся в работе, было инвестировано 40 млн евро, к которым добавились еще 13 миллионов евро, вложенных в приобретение участка земли в Вильнюсе. По словам Тринка, на рынках многоквартирного жилья в Таллинне и Вильнюсе по-прежнему востребованы хорошо продуманные, качественно осуществленные и предлагающие целостную жизненную среду проекты. На менее активном рынке многоквартирного жилья в Риге потенциал продаж более высок у проектов, четко направленных на рыночные ожидания, сейчас там наибольшая активность наблюдается в самом дешевом ценовом классе. В Эстонии, Латвии и Литве Merko занимается девелопментом в общей сложности 1000 квартир. Крупными проектами в Таллинне являются жилые кварталы Уус-Веэренни и Пикалийва, в Риге — девелоперские проекты Гайльэзерс и Виестурдарзс, и в Вильнюсе — девелоперские проекты Вилнелес сленис и Ринктинес Урбан.
Доходы Merko Ehitus от продаж во втором квартале 2019 года составили 77 миллионов евро (II квартал 2018: 103 млн евро), прибыль до налогов (EBITDA) 5,3 миллиона (II квартал 2018: 6,4 млн.), а чистая прибыль — 1,7 миллиона евро (II квартал 2018: 5,6 млн. евро). Во втором квартале текущего года были заключены новые договоры на строительство на сумму 54 миллионов, а в первом полугодии — на сумму 86 миллионов евро. Крупными договорами стали: в Эстонии — договор на перестройку участка дороги Ааспере-Хальяла и договор на строительство здания основной школы в Тюри, а в Латвии — строительство шоколадной фабрики Laima.
По состоянию на 30 июня 2019 года портфель договоров концерна Merko Ehitus составил 172 млн евро, по сравнению с 247 миллионами евро на эту же дату в прошлом году. Во втором квартале крупнейшими находящимися в работе объектами были: в Эстонии — строительство системы водоснабжения и канализации в регионе Каземетса и Юкснурме, коммерческое здание по адресу Пярнуское шоссе, 186, прокладка морских кабелей в проливах Суурвяйн и Вяйкевяйн, общежитие для учащихся Раквереского профтехучилища, работы по реконструкции и углублению порта Хундипеа; в Латвии — работы по строительству центра логистики Lidl и торгового центра Alfa; в Литве — отель Neringa, офисное здание Quadrum, а также строительство здания частной школы; в Норвегии — работы по проектированию и строительству центра обслуживания Tesla, а также работы по реновации офисного здания по адресу Мёлергата, 23-25.
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