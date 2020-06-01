01.06.2020, 09:22

Доходы Хельме-младшего упали, он взял кредит и купил машину

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Rahapesuteemal aktiivselt sõna võtnud rahandusministri Martin Helme haldusalasse viiakse ka selle tõkestamisele spetsialiseerunud asutus.
Rahapesuteemal aktiivselt sõna võtnud rahandusministri Martin Helme haldusalasse viiakse ka selle tõkestamisele spetsialiseerunud asutus.Foto: Tiit Blaat

Доходы министра финансов Мартина Хельме в прошлом году снизились на 8% и составили 67 000 евро, пишет dv.ee.

На имя Хельме зарегистрированы 4 автомобиля: Ford 1982 года выпуска, Dodge 2009 года выпуска и два автомобиля Mazda, выпущенные в 1999 и 2007 годах. Последней машины в прошлом году в регистре дорожного движения не было.

Ему принадлежит сельскохозяйственная земля в волости Ляэнеранна, а также квартирная собственность в Таллинне.

У Хельме есть кредит на сумму 59 000 евро, взятый в банке SEB. В прошлом году этого кредита в декларации не было.

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