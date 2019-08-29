Доход от продаж в секторе предпринимательства увеличился. Расходы тоже выросли

Доход от продаж вырос в большинстве сфер деятельности, его снижение наблюдалось только у предприятий горнодобывающей промышленности, энергетики, а также водоснабжения, канализации и обработки отходов. Наибольшее значение роста дохода от продаж пришлось на сферы торговли и обрабатывающей промышленности — по 6% в каждой.

Расходы предприятий выросли по сравнению со II кварталом прошлого года на 6%, в том числе на 10% увеличились затраты на рабочую силу. Число занятых лиц выросло за год на 3% и отработанных часов — на 1%. Средняя производительность труда на одного работника предпринимательского сектора составила в среднем 34 600 евро за квартал, что на 4% выше, чем в этот же период годом ранее.

Во II квартале 2019 года предприятия инвестировали 796 млн евро, что на одну треть больше, чем в этот же период прошлого года. В основном инвестиции были сделаны в станки и оборудование, а также в постройки. Почти половина общего объема инвестиций сделана предприятиями обрабатывающей промышленности, энергетики и торговли. Инвестиции в земельные участки в сравнении со II кварталом 2018 года остались на том же уровне, остальные инвестиции выросли.

