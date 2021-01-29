Доход от продаж у предприятий розничной торговли в прошлом году увеличился на 4%

Ведущий аналитик Департамента статистики Яаника Тийгисте отметила, что в 2020 году более всего увеличились доходы от продаж у магазинов промышленных товаров (на 6%), а у продуктовых магазинов рост составил 4%. ”Однако у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, доход от продаж уменьшился на 4%”, — уточнила Тийгисте.

В декабре 2020 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 736 миллионов евро и по сравнению с декабрем 2019 года увеличился на 7%.

У магазинов промышленных товаров доход от продаж увеличился в декабре на 9%. Более всего, или на 30% вырос доход от продаж у магазинов, предлагающих товары по почте или через Интернет. Доход от продаж увеличился на 18% и у других специализированных магазинов, где продаются в основном компьютеры и дополнительные к ним устройства, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. У магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, доход от продаж увеличился на 12%; у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи) — увеличился также на 12% и у аптек и магазинов косметических товаров — на 2%. При этом у магазинов текстильных изделий, одежды и обуви доход от продаж уменьшился на 16% и у других неспециализированных магазинов (т.н. универмагов), в которых преобладают промышленные товары — на 4%.

Доход от продаж у продуктовых магазинов увеличился в сравнении с декабрем 2019 года на 4% и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива — на 7%.

По сравнению с ноябрем, доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился на 13%, что характерно для декабря, когда проходят большие рождественские и предновогодние распродажи.