Доход от продаж Telia достиг 315 миллионов евро

”Компания Telia фокусируется на инвестициях в развитие сетей и услуг, и нам очень приятно видеть, что уровень удовлетворенности клиентов растет, а различными услугами люди пользуются все чаще”, — сказал председатель правления Telia Eesti Роберт Пайос, подчеркнув, что ежегодно Telia инвестирует в местный рынок порядка 50 миллионов евро.

Впечатляющий рост продемонстрировала в 2019 году сфера ИТ-услуг Telia. ”Наша сфера ИТ-услуг в 2019 году выросла на 15%, а ежемесячный оборот в связи с такими услугами превысил 1 миллиона евро. Сегодня мы можем сказать, что — наряду с телекоммуникационными услугами — именно ИТ-услуги стали сферой деятельности компании со наиболее значительным оборотом”, — добавил Пайос.

К концу 2019 года число мобильных подключений Telia достигло 1,068 миллиона, что на 80 000 подключений больше, чем годом ранее. Замеры, выполненные в прошлом году Департаментом защиты потребителей и технического надзора (TTJA), показали, что в сети мобильного Интернета Telia 4G заметно выросли скорости скачивания и загрузки. В фиксированных местах выполнения замеров средняя скорость скачивания в сети Telia 4G достигла 125,4 мегабита в секунду, что на целых 66% больше, чем в начале 2018 года. В Таллинне, где в 2018 году средняя скорость скачивания в сети Telia 4G достигала 49,2 мегабита в секунду, в 2019 году результат увеличился более, чем вдвое, достигнув 108 мегабит в секунду.