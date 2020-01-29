Доход от продаж Telia достиг 315 миллионов евро

Доход от продаж компании Telia в 2019 году достиг 315 миллионов евро, за год этот показатель увеличился на 5%. При этом предприятие продемонстрировало рост во всех своих сферах деятельности.
”Компания Telia фокусируется на инвестициях в развитие сетей и услуг, и нам очень приятно видеть, что уровень удовлетворенности клиентов растет, а различными услугами люди пользуются все чаще”, — сказал председатель правления Telia Eesti Роберт Пайос, подчеркнув, что ежегодно Telia инвестирует в местный рынок порядка 50 миллионов евро.
Впечатляющий рост продемонстрировала в 2019 году сфера ИТ-услуг Telia. ”Наша сфера ИТ-услуг в 2019 году выросла на 15%, а ежемесячный оборот в связи с такими услугами превысил 1 миллиона евро. Сегодня мы можем сказать, что — наряду с телекоммуникационными услугами — именно ИТ-услуги стали сферой деятельности компании со наиболее значительным оборотом”, — добавил Пайос.
К концу 2019 года число мобильных подключений Telia достигло 1,068 миллиона, что на 80 000 подключений больше, чем годом ранее. Замеры, выполненные в прошлом году Департаментом защиты потребителей и технического надзора (TTJA), показали, что в сети мобильного Интернета Telia 4G заметно выросли скорости скачивания и загрузки. В фиксированных местах выполнения замеров средняя скорость скачивания в сети Telia 4G достигла 125,4 мегабита в секунду, что на целых 66% больше, чем в начале 2018 года. В Таллинне, где в 2018 году средняя скорость скачивания в сети Telia 4G достигала 49,2 мегабита в секунду, в 2019 году результат увеличился более, чем вдвое, достигнув 108 мегабит в секунду.
Быстрый Интернет Telia со скоростью не менее 100 Мбит/с доступен примерно 500 000 домохозяйств Эстонии. Кроме того, ключевую роль играет программа предприятия по развитию Интернета будущего. По состоянию на конец 2019 года постоянное соединение в Интернетом Telia использовали 244 000 домохозяйств страны, из которых более 100 000 пользовались подключением по оптическому кабелю, позволяющему потреблять домашний Интернет на скорости до 1 Гбит/с.
По состоянию на конец прошлого года телевизионной услугой Telia пользовались 212 000 домохозяйств Эстонии. В прошлом году Telia представила клиентам новое ТВ-решение, делающее использование различных телевизионных услуг еще более гибким и комфортным, позволяя смотреть весь предлагаемый телевизионный контент Telia на телевизоре, компьютере или смарт-устройствах.
В компании работают более 1600 человек.
Жёлтые очки для водителя: помогают или вредят при ночном вождении
Легкова дисквалифицировали за нарушение правил на марафоне
Откуда взялся коронавирус из Китая: ученые выяснили следующее
СМИ ФРГ: "Сомнительный спектакль русских детей-фигуристов"