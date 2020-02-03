Доход от продаж Tele2 достиг 76,8 млн евро

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) составил 16,2 миллиона евро и увеличился по сравнению с 2018 годом на 2%, сообщает Tele2.

Положительную динамику четвертого квартала 2019 во многом определили продажи интернет-решений для бизнес-клиентов. Они выросли на 32% по сравнению с последним кварталом 2018 года. ”Для нас в равной степени важны как крупные, так и мелкие предприятия. В прошлом году мы проделали большую работу по разработке и предложению решений, которые учитывают специфику и особенности малого бизнеса”, — заявил исполнительный руководитель Tele2 Eesti Крис Роббинс.

Клиентская база Tele2 увеличилась за минувший год более чем на 2500 клиентов. ”Отрадно, что к нам подключаются не из-за каких-то ”подприлавочных” цен или беспочвенных обещаний: клиентов привлекает наше персональное обслуживание и высокое качество услуг. А еще быстрый безлимитный интернет по одному из самых выгодных в Европе тарифов. За всем этим, разумеется, стоит масштабная, напряженная работа: только за один 2019 год мы инвестировали в Эстонии свыше 8 миллионов евро и завершили строительство 341 базовой станции. В планах на этот год — повысить скорость интернета вдоль шоссейных дорог и в небольших населенных пунктах. Во многих уездах также появятся новые базовые станции”, — отметил К. Роббинс.