Доход от продаж Tele2 достиг 76,8 млн евро

В четвертом квартале 2019 года доход от продаж Tele2 Eesti вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 21,2 миллиона евро. Всего же за 2019 год предприятие получило от продаж 76,8 миллиона евро.
Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) составил 16,2 миллиона евро и увеличился по сравнению с 2018 годом на 2%, сообщает Tele2.
Положительную динамику четвертого квартала 2019 во многом определили продажи интернет-решений для бизнес-клиентов. Они выросли на 32% по сравнению с последним кварталом 2018 года. ”Для нас в равной степени важны как крупные, так и мелкие предприятия. В прошлом году мы проделали большую работу по разработке и предложению решений, которые учитывают специфику и особенности малого бизнеса”, — заявил исполнительный руководитель Tele2 Eesti Крис Роббинс.
Клиентская база Tele2 увеличилась за минувший год более чем на 2500 клиентов. ”Отрадно, что к нам подключаются не из-за каких-то ”подприлавочных” цен или беспочвенных обещаний: клиентов привлекает наше персональное обслуживание и высокое качество услуг. А еще быстрый безлимитный интернет по одному из самых выгодных в Европе тарифов. За всем этим, разумеется, стоит масштабная, напряженная работа: только за один 2019 год мы инвестировали в Эстонии свыше 8 миллионов евро и завершили строительство 341 базовой станции. В планах на этот год — повысить скорость интернета вдоль шоссейных дорог и в небольших населенных пунктах. Во многих уездах также появятся новые базовые станции”, — отметил К. Роббинс.
Tele2 также поставил перед собой цель на ближайшие годы — стать лучшим предприятием сферы обслуживания в Эстонии. ”Мы намерены завоевать звание чемпиона по обслуживанию: приятно удивлять клиентов, радовать их своим позитивным настроем и предлагать решения, которые отвечают их интересам. Уже в течение нынешнего года будут внесены существенные изменения в действующую модель обслуживания клиентов Tele2. Для начала мы откроем внутрикорпоративный колл-центр, чтобы самостоятельно управлять своими коммуникационными каналами и унифицировать критерии оценки клиентского опыта”, — подчеркнул исполнительный руководитель Tele2.
В январе этого года в Tele2 стартовал проект ”Гуру обслуживания”, задача которого — разработать стандарт клиентского обслуживания, который станет лучшим на местном рынке телекоммуникаций. ”Мы хотим делать приятные сюрпризы своим клиентам и вызывать у них особые эмоции. В декабре-месяце, например, все наши клиенты могли бесплатно кататься на коньках на катках Таллинна и Тарту. И мы искренне рады, что почти 15 тысяч клиентов получили удовольствие от скольжения по льду на свежем воздухе”, — сказал в заключение К. Роббинс.
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