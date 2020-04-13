Доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за I квартал вырос на 7,4%

Консолидированный доход от продаж в коммерческом сегменте супермаркетов Selver за I квартал 2020 года составил 118,3 миллиона евро, что на 6,7% больше, чем за такой же период прошлого года. В сегменте супермаркетов прибыль до налогообложения в I квартале 2020 года составила 3,4 миллиона евро, и это на 1,0 миллиона больше, чем годом ранее. По состоянию на конец сентября в сегмент супермаркетов входили сеть магазинов Selver с 53 магазинами, интернет-магазин e-Selver, передвижной магазин и кафе общей торговой площадью 101 тысяча квадратных метров, а также Kulinaaria OÜ.
Доход от продаж за 3 первых месяца 2020 года в коммерческом сегменте универмагов Kaubamaja составил 21,1 миллиона евро, сократившись по сравнению с таким же периодом прошлого года на 7,6%. Убыток до налогообложения универмагов Kaubamaja за I квартал 2020 года составил 1,0 миллиона евро, превысив аналогичный прошлогодний показатель на 0,5 миллиона евро.
Доход от продаж в сегменте концерна, занимающемся торговлей автомобилями, за первые три месяца 2020 года составил 33,1 миллиона евро, то есть на 25,5% превысил показатель такого же периода прошлого года. В I квартале года в сегменте группы, связанном с торговлей автомобилями, было продано в общей сложности 1348 новых транспортных средств. Прибыль до налогообложения за 3 месяца 2020 года в данном сегменте составила 0,3 миллиона евро, что на 0,3 меньше прибыли за такой же период прошлого года.
Доход от продаж в обувных магазинах, входящих в группу, за 3 месяца 2020 года составил 1,6 миллиона евро. Убытки за первый квартал составили 0,9 миллиона евро, и по сравнению с таким же периодом прошлого года это 0,5 миллиона больше.
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