Доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за I квартал вырос на 7,4%

Прибыль до налогообложения концерна за 3 месяца 2020 года составила 4,1 миллиона евро, снизившись по сравнению с таким же периодом прошлого года на 0,2 миллиона евро. Чистый убыток за отчетный период составил 1,7 миллион евро.

”Первые два месяца года стали весьма успешными для группы. Так, например, февральская кампания Kaubamaja ”Время для дома” стала самой успешной за последние 9 лет. Продажи в автомобильном сегменте группы тоже существенно превзошли результаты годичной давности”, — говорит председатель правления Tallinna Kaubamaja Grupp Рауль Пуусепп.

”Переворот произошел в середине марта, когда было объявлено чрезвычайное положение и посещаемость Kaubamaja и магазинов ABC KING, Shu и I.L.U резко сократилась”, — констатирует Пуусепп и добавляет: ”В год празднования 60-летнего юбилея Kaubamaja мы вынуждены признать, что даже наши работники с очень большим стажем не могут вспомнить таких времен, когда в наших торговых залах было так мало клиентов. Закрытие торговых центров, объявленное в конце месяца, полностью остановило торговлю, продажи продолжились только через интернет-магазины Kaubamaja и I.L.U. В то же время наши магазины Selver пережили панические покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, и мы старались изо всех сил, чтобы обеспечивать наличие товаров и гарантировать клиентам привычный качественный покупательский опыт. Таким образом на этот раз наши квартальные результаты отображают два успешных месяца и один очень необычный и не привычный для всех нас месяц с очень слабыми показателями”.

”Начиная с середины марта мы активно занимаемся развитием всех интернет-магазинов группы, чтобы справляться с резко возросшим спросом”, — говорит Пуусепп. ”На начавшейся неделе мы откроем несколько новых центров комплектации на базе магазинов Selver, существенные ресурсы вложены и в работу интернет-магазинов Kaubamaja и I.L.U”, — добавляет он. ”Конечно, мы постоянно работаем над тем, чтобы на время вспышки вируса обеспечить нашим клиентам и работникам еще более безопасную среду для совершения покупок и для работы — помимо доступности средств дезинфекции, мы установили на кассах Selver´ов и в Продуктовом отделе Kaubamaja защитные стекла и в этой сложной ситуации с поставками делаем все от себя зависящее, чтобы приобрести дефицитные защитные маски и перчатки для своих работников. По словам Пуусеппа, еще рано делать прогнозы, насколько масштабными будут влияния коронавирусного кризиса, но нет сомнений, что для торговцев ситуация будет сложной — тут свою роль сыграет как экономический спад в целом, так и возможные длительные изменения в потребительском поведении.