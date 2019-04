Доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp в первом квартале 2019 года вырос на 3,2 процента

Говоря о хороших результатах продаж универмагов, Пуусепп выделил успешные маркетинговые кампании и удачно начавшийся весенний сезон в модных отделах. Немного более скромные результаты сегмента торговли автомобилями Пуусепп объясняет снижение активности автомобильного рынка во всех странах Балтии: ”По данным Департамента статистики, в течение двух первых месяцев в Эстонии было зарегистрировано на 7,2% меньше новых легковых автомобилей. Тем приятнее, что результаты торговли автомобилями у нашей Группы в этом свете весьма достойные”.

Пуусепп отметил, что количество постоянных клиентов Группы продолжает расти. К концу марта 2019 года количество постоянных клиентов, обладающих карточкой Partner, превысило 679 тысяч, увеличившись за год на 2,0%. Доля покупок постоянных клиентов в обороте Группы составила 86,5%.

”Лояльность клиентов очень важна для нас — это некий знак того, что мы находимся на правильном пути”, — отметил Пуусепп. ”Одним из приоритетов Группы в этом году станет анализ данных покупательского поведения клиентов и предложение лояльным клиентам новых услуг, повышающих уровень удобства”.

Консолидированный доход от продаж в коммерческом сегменте супермаркетов Selver в I квартале 2019 года составил 110,9 миллиона евро, увеличившись по сравнению с таким же периодом прошлого года на 5,9%. За первые три месяца 2019 года в магазинах Selver было совершено 9,4 миллиона покупок, что превысило прошлогодний результат на 4,1%. Консолидированная прибыль до налогообложения сегмента супермаркетов в I квартале 2019 года составила 2,4 миллиона евро, что на 0,8 миллиона евро меньше прошлогоднего результата — причиной этого стал запуск в конце 2018 года новых торговых единиц.

Доход от продаж в коммерческом сегменте универмагов Kaubamaja за первые три месяца 2019 года составил 23,1 миллиона евро, что на 1,4% больше, чем в прошлом году. Убыток до налогообложения в сегменте универмагов Kaubamaja за I квартал 2019 года составил 0,5 миллиона евро, что на 2,7% ниже результата 2018 года.

Доход от продаж в сегменте торговли автомобилями в I квартале 2019 года составил 26,4 миллиона евро, что уступает результату за такой же период прошлого года на 4,5%. Прибыль до налогообложения в данном сегменте за I квартал 2019 года составила 0,6 миллиона евро, недотягивая до прибыли сопоставимого периода предыдущего года 0,3 миллиона евро. За первые три месяца года было продано в общей сложности 1 143 транспортных средства.

Доход от продаж в сегменте торговли обувью Группы за первый квартал 2019 года составил 1,9 миллиона евро, сократившись по сравнению с прошлым годом на 13,8%. Убыток за I квартал составил 0,5 миллиона евро. Начало года внесло стратегические изменения в руководство специализированными магазинами, чтобы увеличить синергию в опорных услугах. Начиная с апреля членом правления предприятий группы в сфере красоты и торговли обувью является прежний руководитель TKM Beauty OÜ Анне-Лийс Остов.

Доход от продаж вне концерна в коммерческом сегменте недвижимости за I квартал 2019 года составил 1,4 миллиона евро, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 7,3%. Прибыль до налогообложения в сегменте недвижимости за первые три месяца 2019 года составила 2,6 миллиона евро, что на 7,8% меньше прошлогоднего результата. Сокращение прибыли в сегменте обусловила единовременная прибыль от продажи основного имущества в Латвии в начале прошлого года.

В Tallinna Kaubamaja Grupp AS входят Kaubamaja AS, Selver AS, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, KIA Auto UAB, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA ,TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King и Rävala Parkla AS.

Консолидированный неаудированный доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за 2018 год составил 681,2 миллиона евро. Акции предприятия котируются на Таллиннской бирже с 1996 года. В I квартале 2019 года на предприятиях группы работало в среднем 4293 человека.