Договоры дорожного страхования не заключены в случае 103 210 транспортных средств и прицепов. Нет ли среди них вашего?

По словам члена правления Фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, каждый день у водителей автомобилей остается около 400 необновленных договоров дорожного страхования. ”За езду без наличия дорожного страхования можно получить наказание от полиции, а также она может повлечь за собой крупное требование возмещения ущерба в случае, если обусловит дорожно-транспортное происшествие. Поэтому водителю автомобиля было бы полезно время от времени проверять действие дорожного страхования или, например, установить в мобильном телефоне напоминание об истечении срока действия дорожного страхования”, — сказал Потсепп.

В начале марта в Регистре дорожного страхования было 719 700 действующих договоров дорожного страхования и в отношении 14 360 транспортных средств или прицепов действовало автоматическое дорожное страхование. В Дорожно-транспортном регистре в то же время на счету было 837 270 транспортных средств и их прицепов. Таким образом, договоры дорожного страхования не заключены в случае 103 210 транспортных средств и прицепов, которые нельзя использовать в дорожном движении.

”Опыт ФДС говорит о том, что самой распространенной причиной того, что договор не обновляется, является забывание — это подтвердило большинство тех, кто прислали обратную связь в ответ на напоминание. Второй причиной является изменение контактных данных, о которых страховщика часто не извещают”, — пояснил Потсепп. — ”Если автомобилем пользуются несколько человек, то иногда они не согласуют между собой, кто из них заключит договор дорожного страхования. Также зимой не обеспечивается дорожное страхование мотоциклов и прочих сезонных транспортных средств, поскольку их нельзя использовать”.