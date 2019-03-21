21.03.2019, 07:20

Договоры дорожного страхования не заключены в случае 103 210 транспортных средств и прицепов. Нет ли среди них вашего?

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rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Paides
Liiklusõnnetus PaidesFoto: Kaspar Pokk

В марте Эстонский Фонд дорожного страхования (ФДС) отправил 400 напоминаний тем, кто не обновил договор дорожного страхования. Более трети получателей напоминания, то есть 144 автовладельца, сразу после этого обновили дорожное страхование, сообщает Фонд дорожного страхования.

По словам члена правления Фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, каждый день у водителей автомобилей остается около 400 необновленных договоров дорожного страхования. ”За езду без наличия дорожного страхования можно получить наказание от полиции, а также она может повлечь за собой крупное требование возмещения ущерба в случае, если обусловит дорожно-транспортное происшествие. Поэтому водителю автомобиля было бы полезно время от времени проверять действие дорожного страхования или, например, установить в мобильном телефоне напоминание об истечении срока действия дорожного страхования”, — сказал Потсепп.

В начале марта в Регистре дорожного страхования было 719 700 действующих договоров дорожного страхования и в отношении 14 360 транспортных средств или прицепов действовало автоматическое дорожное страхование. В Дорожно-транспортном регистре в то же время на счету было 837 270 транспортных средств и их прицепов. Таким образом, договоры дорожного страхования не заключены в случае 103 210 транспортных средств и прицепов, которые нельзя использовать в дорожном движении.

”Опыт ФДС говорит о том, что самой распространенной причиной того, что договор не обновляется, является забывание — это подтвердило большинство тех, кто прислали обратную связь в ответ на напоминание. Второй причиной является изменение контактных данных, о которых страховщика часто не извещают”, — пояснил Потсепп. — ”Если автомобилем пользуются несколько человек, то иногда они не согласуют между собой, кто из них заключит договор дорожного страхования. Также зимой не обеспечивается дорожное страхование мотоциклов и прочих сезонных транспортных средств, поскольку их нельзя использовать”.

Действие дорожного страхования можно легко проверить, если сделать запрос на сайте фонда по адресу www.lkf.ee/kehtivusekontroll, введя регистрационный знак транспортного средства. Цены на дорожное страхование можно сравнить в калькуляторе.

Если договор дорожного страхования не заключен и соответствующим транспортным средством наносится ущерб, то ущерб пострадавшему возмещает ФДС или страховщик последнего договора. После возмещения ущерба пострадавшему причинивший ущерб водитель транспортного средства или собственник данного транспортного средства должен вернуть выплаченную сумму ФДС или страховщику. В прошлом году средний размер требования о возмещении ущерба в рамках дорожного страхования составил 1969 евро.

ФДС — это держатель регистра дорожного страхования, гарантийный фонд дорожного страхования, бюро ”Зеленой карты” в Эстонии и страховая компания, занимающаяся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный на транспортном средстве, которое не зарегистрировано, в отношении которого применяется принудительное страхование и которое не распознано. Также ФДС организует разрешение споров касательно дорожного страхования через примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования.

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