Дочерняя компания BLRT первой в странах Балтии получила престижную награду за внимание к безопасности

Tallinn Shipyard, входящая в концерн BLRT Grupp — первая компания в Балтийских странах, удостоенная этой авторитетной премии, присуждаемой организациям, эффективно внедрившим программы по минимизации рисков и повышению безопасности.

Директор BLRT Repair Yards Андреюс Бабахинас так прокомментировал триумф команды Tallinn Shipyard в борьбе за звание лучшего: ”Для нас большая честь получить эту награду, особенно, если принять во внимание, насколько именитые соискатели были нашими соперниками. Нам очень приятно осознавать, что усилия, которые Tallinn Shipyard и BLRT Grupp прикладывают для обеспечения нужд своих клиентов, нашли признание. Наличие на верфи необходимого оборудования и инфраструктуры способствует возможности ремонтировать и модернизировать суда”.

Он также подчеркнул, что безопасность — понятие всеобъемлющее. В первую очередь она касается людей, которые работают и находятся на предприятиях концерна, а также окружающей среды и экологии в целом.