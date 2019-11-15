Дочерняя компания BLRT первой в странах Балтии получила престижную награду за внимание к безопасности
Компания Tallinn Shipyard стала обладателем престижной международной премии SAFETY4SEA EUROPORT Awards 2019 за оказание повышенного внимания к вопросам безопасности: как к улучшению условий труда работников, приобретению необходимого оборудования, развитию инфраструктуры, предупреждению производственных рисков, так и экологическим проектам.
Что Рудковская рассказала о кровавом доценте из Петербурга
Протурецкие боевики показали подготовку к казни женщины
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
Последний разговор убитой аспирантки и ее брата: подробности