15.11.2019, 08:50

Дочерняя компания BLRT первой в странах Балтии получила престижную награду за внимание к безопасности

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Sadam. Pilt on illustreeriv.
Sadam. Pilt on illustreeriv. Foto: Andres Putting

Компания Tallinn Shipyard стала обладателем престижной международной премии SAFETY4SEA EUROPORT Awards 2019 за оказание повышенного внимания к вопросам безопасности: как к улучшению условий труда работников, приобретению необходимого оборудования, развитию инфраструктуры, предупреждению производственных рисков, так и экологическим проектам.

Tallinn Shipyard, входящая в концерн BLRT Grupp — первая компания в Балтийских странах, удостоенная этой авторитетной премии, присуждаемой организациям, эффективно внедрившим программы по минимизации рисков и повышению безопасности.

Директор BLRT Repair Yards Андреюс Бабахинас так прокомментировал триумф команды Tallinn Shipyard в борьбе за звание лучшего: ”Для нас большая честь получить эту награду, особенно, если принять во внимание, насколько именитые соискатели были нашими соперниками. Нам очень приятно осознавать, что усилия, которые Tallinn Shipyard и BLRT Grupp прикладывают для обеспечения нужд своих клиентов, нашли признание. Наличие на верфи необходимого оборудования и инфраструктуры способствует возможности ремонтировать и модернизировать суда”.

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Он также подчеркнул, что безопасность — понятие всеобъемлющее. В первую очередь она касается людей, которые работают и находятся на предприятиях концерна, а также окружающей среды и экологии в целом.

”Кроме всего прочего, верфи BLRT Grupp в Эстонии, Литве и Финляндии реализуют экологические проекты, устанавливая скрубберы и системы очистки балластных вод. В целом концерн инвестирует много в расширение своей деятельности в этом направлении”, — подытожил директор BLRT Repair Yards.

Церемония вручения премии SAFETY4SEA EUROPORT Awards проводится четвертый год подряд. Верфь Tallinn Shipyard попало в номинацию путем закрытого голосования судовладельцев и операторов судов, а также других специалистов отрасли. Определение победителя происходило путем онлайн-голосования.

В этом году предприятие Tallinn Shipyard было номинировано на премию наряду с такими крупными компаниями, как Blohm + Voss, Damen Shipyards, Meyer Turku, Turku Repair Yard.

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