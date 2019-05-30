Дочернее предприятие Harju Elekter открыло в Таллинне центр электротоваров

Дочернее предприятие Harju Elekter фирма Energo Veritas открыла в Таллинне на улице Туйсу новый центр проектной и розничной продажи электротоваров вместе с центральным складом. В центре насчитывается около 4000 квадратных метров торговых и складских площадей. Вместе с представительствами в Тарту и Кейла сеть объединяет три магазина, а планируя свое дальнейшее расширение, предприятие смотрит в сторону Ида-Вирумаа.

”Нашему выходу на рынок способствовало то обстоятельство, что в течение значительного периода времени новых участников не рынке не появлялось. Для работы в современном бизнесе электротоваров критичными факторами являются техническая компетентность и хороший ассортимент товаров на месте, расторопность и гибкость в обслуживании клиентов. Мы должны понимать, что же наш клиент хочет на самом деле, быть информированы о проектах и предлагать клиентам комплексные решения”, - комментирует событие Кристо Рейнхолд, руководитель дочернего предприятия Harju Elekter фирмы Energo Veritas.

Области, в которых по утверждению Кристо Рейнхолда, Energo Veritas ощущает себя экспертом это электросети, телекоммуникация, уличное освещение, внутренняя инсталляция и отопление.

Energo Veritas OÜ — это созданное в 2015 году на местном капитале предприятие по продаже электроматериалов и электрооборудования.