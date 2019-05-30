Дочернее предприятие Harju Elekter открыло в Таллинне центр электротоваров
Дочернее предприятие Harju Elekter, проектный и розничный продавец электротоваров Energo Veritas расширился и открыл в Таллинне свое представительство и центральный склад.
Дочернее предприятие Harju Elekter, проектный и розничный продавец электротоваров Energo Veritas расширился и открыл в Таллинне свое представительство и центральный склад.
Дочернее предприятие Harju Elekter фирма Energo Veritas открыла в Таллинне на улице Туйсу новый центр проектной и розничной продажи электротоваров вместе с центральным складом. В центре насчитывается около 4000 квадратных метров торговых и складских площадей. Вместе с представительствами в Тарту и Кейла сеть объединяет три магазина, а планируя свое дальнейшее расширение, предприятие смотрит в сторону Ида-Вирумаа.
”Нашему выходу на рынок способствовало то обстоятельство, что в течение значительного периода времени новых участников не рынке не появлялось. Для работы в современном бизнесе электротоваров критичными факторами являются техническая компетентность и хороший ассортимент товаров на месте, расторопность и гибкость в обслуживании клиентов. Мы должны понимать, что же наш клиент хочет на самом деле, быть информированы о проектах и предлагать клиентам комплексные решения”, - комментирует событие Кристо Рейнхолд, руководитель дочернего предприятия Harju Elekter фирмы Energo Veritas.
Области, в которых по утверждению Кристо Рейнхолда, Energo Veritas ощущает себя экспертом это электросети, телекоммуникация, уличное освещение, внутренняя инсталляция и отопление.
Energo Veritas OÜ — это созданное в 2015 году на местном капитале предприятие по продаже электроматериалов и электрооборудования.
Начиная с апреля 2017 года, Energo Veritas является дочерним предприятием Harju Elekter Grupp. На предприятии работает 25 человек, оборот за 2018 год составил 7 миллионов евро.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.