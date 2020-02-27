Дочернее предприятие Coop Pank вышло на рынок страховых маклеров

Руководитель Coop Kindlustusmaakler Райво Пийбор отметил, что дочернее предприятие предлагает в открытой на сайте Coop Pank маклерской среде все наиболее распространенные продукты страхования имущества, такие как дорожное страхование, страхование каско, жилищное страхование и страхование путешествий, страхование имущества для малых и средних предприятий, а также, например, страхование строительной техники и прочих устройств.

Coop Kindlustusmaakler AS сотрудничает с большей частью действующих в Эстонии местных и международных страховых компаний: например, с Salva, Seesam, BTA, PZU, Ergo, If Kindlustus, Compensa и Gjensidige.

”До сих пор мы фокусировались, в основном, на клиентах Coop Pank, которым предлагаем быстро и удобно сравнить предложения разных страховых компаний, найти наиболее подходящее и сразу же представить заявление. Поскольку система работает отлично, мы открыли ее и для всех прочих, желающих получить предложения Coop Kindlustusmaakler”, — сказал Пийбор.

Coop Pank банк не планирует самостоятельно заниматься страхованием жизни или имущества. Учреждение страхового маклера является частью стратегии предлагать клиентам концерна Coop Pank связанные с банковским делом услуги на платформах различных партнеров.