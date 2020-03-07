Дочь в шоке: мать завещала все свое имущество подруге, оставив детей ни с чем

”Недавно моя мама умерла от тяжелой болезни. Сейчас выяснилось, что все свое земное имущественно она завещала своей лучшей подруге, оставив своих детей ни с чем”, — пишет женщина.

”Да, в последние годы она жила вместе с подругой. Мужья у них давно умерли, и так они не чувствовали себя одинокими. Да и по счетам было платить проще. Они были очень близки, и в последние тяжелые месяцы жизни мамы больше всего за ней ухаживала именно подруга. Но это не означает, что мы оставались в стороне”.

Женщина пишет, что это нормально, что мама захотела оставить подруге что-то, но не все же имущество! По ее словам, подруге отошла даже дача, на которой семья проводила много времени и которая была им дорога.

”Моя мать знала, что я одна ращу детей и что у меня часто возникают финансовые трудности. Это наследство мне бы очень помогло. Я бы могла выплатить кредит и за счет этого уменьшить свою ежемесячные расходы. Эти деньги, что я бы выиграла, пошли бы на воспитание ее внуков…”, — сокрушается женщина.

”И дело не только в деньгах. Теперь меня до конца жизни будет преследовать мысль, что мы с братом были плохими детьми. Может, она подумала, что раз подруга заботится о ней чуть больше, чем мы, то мы и не достойны наследства?”

Женщина отмечает, что, несмотря на то, что подруга получила 100%, кое-что (например, украшения и вещи отца) она все-таки отдала. ”Да, эти вещи значат для нас больше, чем для нее. Но в остальном мы остались с пустыми руками”, — говорит автор письма.

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