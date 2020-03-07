Дочь в шоке: мать завещала все свое имущество подруге, оставив детей ни с чем(41)
Читательница Naistekas прислала в редакцию письмо, в котором недоумевает, почему ее мать оставила наследство другому человеку.
Читательница Naistekas прислала в редакцию письмо, в котором недоумевает, почему ее мать оставила наследство другому человеку.
”Недавно моя мама умерла от тяжелой болезни. Сейчас выяснилось, что все свое земное имущественно она завещала своей лучшей подруге, оставив своих детей ни с чем”, — пишет женщина.
”Да, в последние годы она жила вместе с подругой. Мужья у них давно умерли, и так они не чувствовали себя одинокими. Да и по счетам было платить проще. Они были очень близки, и в последние тяжелые месяцы жизни мамы больше всего за ней ухаживала именно подруга. Но это не означает, что мы оставались в стороне”.
Женщина пишет, что это нормально, что мама захотела оставить подруге что-то, но не все же имущество! По ее словам, подруге отошла даже дача, на которой семья проводила много времени и которая была им дорога.
”Моя мать знала, что я одна ращу детей и что у меня часто возникают финансовые трудности. Это наследство мне бы очень помогло. Я бы могла выплатить кредит и за счет этого уменьшить свою ежемесячные расходы. Эти деньги, что я бы выиграла, пошли бы на воспитание ее внуков…”, — сокрушается женщина.
”И дело не только в деньгах. Теперь меня до конца жизни будет преследовать мысль, что мы с братом были плохими детьми. Может, она подумала, что раз подруга заботится о ней чуть больше, чем мы, то мы и не достойны наследства?”
Женщина отмечает, что, несмотря на то, что подруга получила 100%, кое-что (например, украшения и вещи отца) она все-таки отдала. ”Да, эти вещи значат для нас больше, чем для нее. Но в остальном мы остались с пустыми руками”, — говорит автор письма.
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