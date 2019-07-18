Добро пожаловать: выход магазина Lidl на эстонский рынок заставит местные супермаркеты снизить цены(24)
Если немецкая торговая сеть Lidl выйдет на эстонский рынок, то конкуренция между действующими в стране супермаркетами увеличится, а цены в них снизятся, считает заместитель руководителя отдела надзора Департамента конкуренции Катрин Таса, пишет rus.err.ee со ссылкой на ERR.ee
Возмездие: как цыганский барон и его дочь ответили за убийства
Джокович в 5-ти сетах победил Федерера в финале Уимблдона-2019
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
Штраф до €6 тыс грозит белорусу за контрабанду сигарет в Литву