Добро пожаловать: выход магазина Lidl на эстонский рынок заставит местные супермаркеты снизить цены(45)
Если немецкая торговая сеть Lidl выйдет на эстонский рынок, то конкуренция между действующими в стране супермаркетами увеличится, а цены в них снизятся, считает заместитель руководителя отдела надзора Департамента конкуренции Катрин Таса, пишет rus.err.ee со ссылкой на ERR.ee
Разбитое сердце и предательство гимнастки Ляйсан Утяшевой
Кот, который ненавидит людей и может убить оленя
Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева заиграть на топ-уровне
Как устанавливали подлинность останков царской семьи