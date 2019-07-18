Добро пожаловать: выход магазина Lidl на эстонский рынок заставит местные супермаркеты снизить цены

"Конкуренция на рынке розничной торговли довольно плотная, а с приходом Lidl она еще больше уплотнится. Департамент конкуренции рад появлению каждого новичка на рынке. Учитывая концепцию Lidl, его появление здесь будет означать более низкие цены", — рассказала Катрин Таса в интервью Vikerraadio.

По ее мнению, после появления Lidl каждая из действующих в Эстонии торговых сетей потеряет часть рынка, так как Lidl — это дискаунтная розничная сеть, и в первую очередь она отберет часть рыночной доли тех сетей, чьи клиенты наиболее чувствительны к ценам.

В настоящее время компании Lidl принадлежат несколько объектов недвижимости в Таллинне, Тарту и Нарве, но пока неизвестно, когда немецкая сеть откроет в Эстонии свой первый магазин.