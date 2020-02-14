До официального начала подачи деклараций это успели сделать 150 000 человек

Тестировать свою электронную систему приема деклараций департамент начал в 18 часов четверга. В пятницу к 13 часам, когда о начале приема деклараций было объявлено официально, подать документы уже успели 148 000 человек. За время тестового периода сбоев в работе интернет-среды не было.

Как сообщил департамент, 41% (400 200 человек) из всех, получивших доходы в 2019 году, использовало свой не облагаемый налогом доход в предусмотренном объёме; 53% (530 000 человек) использовало свой не облагаемый налогом доход меньше, чем разрешено, а 6,8% (68 500 человек) – больше, чем разрешено.

Таким образом, 530 000 человек могут рассчитывать на то, чтобы получить назад переплаченные суммы.

МТА отмечает, что очередность возврата переплаченного подоходного налога не зависит от очередности подачи. Поэтому с подачей не стоит торопиться, ведь в первые часы из-за перегрузки сайта это может занять намного больше времени.

Подача налоговых деклараций в бумажном виде в отделениях MTA начнется 17 февраля, в понедельник.

Важные даты:

14 февраля — начало подачи налоговых деклараций онлайн

17 февраля — начало подачи налоговых деклараций на бумаге в бюро обслуживания

26 февраля — начало выплат возврата налога на основе электронных деклараций

19 марта — начало выплат возврата налога на основе бумажных деклараций

30 апреля — последний день для подачи налоговой декларации

1 октября — конечный срок доплаты подоходного налога государству и возврата переплаченного налога.