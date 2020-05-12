До конца лета меняется принцип работы и обслуживание в конторах Swedbank

Бронирование



Мы будем до конца лета продолжать приём в конторах только по предварительному бронированию. Это лучшее решение, чтобы обеспечить двухметровую дистанцию между нашими клиентами. Благодаря предварительному бронированию мы также сможем обеспечить в конторах отсутствие очередей и предотвратить скопление людей в конторах. Мы просим клиентов отнестись к этому с пониманием и ответственностью.

Предварительное бронирование можно сделать в приложении, в интернет-банке и по телефону.

В приложении выберите ”Контакты”, а затем ”Записаться на консультацию”. Вы можете забронировать консультацию с веб-сайта, прокрутив вниз до конца страницы и выбрав ”Запись на консультацию” на серой панели. Чтобы забронировать по телефону, звоните 6 310 310.

График работы



Мы обслуживаем в офисах только на основании предварительного бронирования. Посмотреть информацию о свободном времени для записи и забронировать встречу можно в приложении, в интернет-банке и по телефону.

NB! В Период с 20 по 24 июня наши конторы закрыты в связи с праздниками. Пожалуйста, проводите необходимые банковские операции на наших цифровых каналах. Наша служба поддержки по телефону 6 310 310 открыта круглосуточно и в праздничные дни.

Правило 2 + 2 пока остаётся в силе



И после ослабления или отмены ограничений чрезвычайного положения мы до конца лета будем продолжать следовать правилу 2 + 2. Первоначально наши сотрудники будут продолжать использовать средства индивидуальной защиты, и мы будем уделять повышенное внимание гигиене и дезинфекции.

Мы открываем новую контору в Пярну



18 июня мы откроем новую контору в Пярну по адресу ул. Пикк 16. Там мы также будем обслуживать только по предварительному бронированию. Посмотреть информацию о свободном для записи времени и забронировать встречу можно в приложении, в интернет-банке и по телефону.

В конторе есть банкоматы для внесения и снятия наличных. Все сотрудники, которые до сих пор работали по адресу ул. Айда 5, также переводятся на улицу Пикк, и мы закроем контору на улице Айда, а также переместим банкоматы с улицы Айда в контору на улице Пикк.