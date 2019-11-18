До 2 декабря в Эстонии будут бесплатно увозить на свалку брошенные автомобили

Министерство окружающей среды призывает автовладельцев заняться своими автомобилями и сдать их на утилизацию, сообщают в понедельник rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.

Брошенные в садах, лесах и на улицах города автомобили не только портят пейзаж, но и представляют угрозу для экологии.

Дополнительную информацию можно получить по номеру Союза автосвалок Эстонии 5188213, а также по бесплатному короткому номеру Kuusakoski 13660.