18.11.2019, 08:39
До 2 декабря в Эстонии будут бесплатно увозить на свалку брошенные автомобили(1)
С 18 ноября по 2 декабря Союз автосвалок Эстонии и фирма Kuusakoski будут бесплатно собирать брошенные автомобили по всей стране.
С 18 ноября по 2 декабря Союз автосвалок Эстонии и фирма Kuusakoski будут бесплатно собирать брошенные автомобили по всей стране.
Министерство окружающей среды призывает автовладельцев заняться своими автомобилями и сдать их на утилизацию, сообщают в понедельник rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.
Брошенные в садах, лесах и на улицах города автомобили не только портят пейзаж, но и представляют угрозу для экологии.
Дополнительную информацию можно получить по номеру Союза автосвалок Эстонии 5188213, а также по бесплатному короткому номеру Kuusakoski 13660.
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