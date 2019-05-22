Для жителей Эстонии стали привычны покупки в интернете

Как показали результаты опроса на тему электронной торговли, проведенные SEB в Эстонии, Латвии и Литве, покупка по электронным каналам становится привычной для жителей стран Балтии. 88% жителей Эстонии регулярно заказывают товары в интернете, и только 12% респондентов подтвердили, что не делают этого.
В Эстонии осуществляют э-покупки всего несколько раз в год 37% населения, несколько раз в месяц — 42% и очень часто — 10% населения. Для совершения покупок в 50% случаев люди используют банковскую ссылку, не менее популярны и дебетовые карточки с новой функцией (25%) и кредитные карточки
(17%). Основными каналами для покупок в интернете для жителей Эстонии являются крупные международные платформы, такие как Alibaba, Aliexpress и Amazon, где товары заказывают 52% жителей Эстонии. Местные торговые марки в интернете покупают 46% респондентов, и по сравнению с мировыми каналами доверие к местным каналам сохраняется на очень высоком уровне.
”Покупки в интернете становятся очень популярными, в последние годы среди клиентов Эстонии рост количества таких покупок был в два раза быстрее, чем средний показатель по миру, и достиг 30% в год. Это четко показывает, что люди доверяют э-каналам и ценят блага, которые предлагают электронные покупки. В качестве основных причин заказа товаров из интернета люди назвали хорошее соотношении цены и качества и удобство выбора товара”, — прокомментировала развитие электронной торговли руководитель сегмента обслуживания частных лиц SEB Силле Халланг.
Согласно результатам исследования, в 16% случаев покупки в интернете побуждает совершить рекомендация друга или знакомого, приблизительно в 10% случаев — реклама и в 7% случаев — социальные сети и показываемая там реклама.
Опрос SEB на тему электронной торговли был проведен в Эстонии, Латвии и Литве в сотрудничестве с Norstat весной 2019 года. В опросе приняли участие более 3000 человек, среди них — свыше 1000 жителей Эстонии.