Для ускорения принятия решений по кредитованию Coop Pank будет использовать данные Налогового департамента

Руководитель направления потребительского кредитования частных клиентов Coop Pank Расмус Хейнла пояснил, что новое решение позволяет Coop Pank с согласия клиента отправлять в базу данных Налогового и таможенного департамента автоматический запрос в отношении его зарплаты и прочих доходов. ”В таком случае, ходатайствуя о кредите, клиенту не требуется предоставлять дополнительные документы в отношении своей зарплаты, а мы можем дать ему более оперативный ответ. Вместе с тем клиент не обязан разрешать осуществление подобных автоматических запросов”, — отметил Хейнла.

На первых порах Coop Pank будет использовать новое решение, прежде всего, при выдаче малых кредитов, но в дальнейшем его планируется задействовать и в других кредитных продуктах.

В последнее время Coop Pank внедрил еще ряд нововведений в связи с малыми кредитами. В начале марта банк упростил процесс удостоверения личности ходатайствующего о кредите, предоставляя возможность подтверждать личность клиента посредством видеосвязи, основанной на технологии Veriff. Такой шаг позволяет представлять ходатайства и заключать договоры, не посещая банковское отделение, и оказался очень полезным в условиях чрезвычайного положения.

В конце мая Coop Pank также изменил прейскурант для частных клиентов и отменил плату за досрочный возврат малых кредитов, которая до сих пор достигала 1% суммы займа. Цель такого изменения — облегчить при желании клиента досрочный возврат малого кредита. Согласно проведенному банком опросу, восемь человек из десяти выразили желание иметь возможность вернуть заем досрочно, не неся при этом дополнительных расходов, а каждый второй был заинтересован в возможности в некоторые месяцы выплачивать большую сумму для погашения кредита, чем предусмотрено договором.

По словам Расмуса Хейнла, влияние таких изменений двояко — с одной стороны, для клиента все становится проще и быстрее, а с другой улучшается качество данных, необходимых для принятия решения о кредитовании. ”Позитивное влияние технологических инноваций стало особенно заметным в условиях вызванного коронавирусом чрезвычайного положения, когда клиентам оказалось сложнее посещать банковские отделения. Вместе с тем выросли и ожидания клиентов в отношении скорости и качества, и мы, разумеется, стараемся таким ожиданиям соответствовать”, — отметил Хейнла.