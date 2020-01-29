"Для тела и ума": рыжики из Сетумаа стали ингредиентом нового продукта от Tere

”Мы скупили большинство собранных в Сетумаа рыжиков через одного нашего партнера”, — сказала руководитель по маркетингу Tere Катрин Тамм. ”У нас получилось прекрасное сочетание двух вкусов — рыжиков из Сетумаа и вручную изготовленного на производстве Tere в Пыльва зернистого творога. Молоко, которое является сырьем для творога, поступает с фермы Agro в Пылва, что позволяет нам организовать быструю логистику и обеспечить постоянное высокое качество продукта”.

Домашний творог известен своим высоким содержанием белка, поэтому он полезен для тела и для ума. Все разновидности зернистого творога Tere изготавливаются вручную работниками в Пыльва. На прилавках в магазинах можно найти еще один подобный популярный продукт — зернистый творог с хреном. Он хорошо подходит как для салатов, так и в качестве самостоятельного блюда.

Tere AS (www.tere.eu) и Farmi Piimatööstus AS (www.farmi.ee) входят в состав ведущего эстонского концерна по производству молочной продукции, чей ассортимент насчитывает около 400 наименований различных молочных продуктов. Персонал четырех производственных предприятий и центральной конторы Tere и Farmi насчитывает 572 человека.