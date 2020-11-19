Для получения э-визы в Россию теперь нужно будет рассказать о себе все

Действующий порядок предусматривает, что для получения электронной визы иностранный гражданин должен представить общую информацию о себе (фамилию, имя, дату и место рождения, реквизиты паспорта, место жительство и работы), сообщить о цели и регионе визита, предполагаемой дате въезда, наличии в нашей стране родственников и о предыдущих поездках в Россию.

Теперь МИД хочет получить гораздо больше персональных данных. Иностранец обязан будет указать все имеющиеся адреса электронной почты и номера телефонов, ссылки на профили в социальных сетях и мессенджерах, личный идентификационный номер, подробные сведения о супруге и родителях, об обучении во всех образовательных учреждениях (кроме школы), а также о двух последних работодателях (с исчерпывающими реквизитами для связи), воинской службе (с указанием рода войск), фактах привлечения к уголовной ответственности и так далее.

Вступившие в однополые гражданские союзы вместо супруга могут указывать партнёра.

Нужно будет также предоставить информацию о предполагаемом месте пребывания в России (точный адрес, средства связи и номер бронирования отеля), компаниях и гражданах, посещение которых является целью визита, наличии в нашей стране недвижимости, намерении участвовать в политической деятельности, ее организации или финансировании, равно как и о планах представлять некоммерческие или государственные организации.

В анкете иностранцу предписывается перечислить все страны, которые он посещал за последние три года. Особое поле в анкете должны заполнять иностранцы, когда-либо эмигрировавшие из Советского Союза или России.

Необходимость получения всех этих персональных данных в МИД России не объясняют.