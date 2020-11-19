Для получения э-визы в Россию теперь нужно будет рассказать о себе все

С 1 января для получения электронных виз в Россию иностранцам предстоит заполнить исчерпывающую анкету. С инициативой истребовать у въезжающих подробные персональные данные выступило Министерство иностранных дел России, соответствующий проект указа опубликован на портале правовой информации, пишет Фонтанка.
Действующий порядок предусматривает, что для получения электронной визы иностранный гражданин должен представить общую информацию о себе (фамилию, имя, дату и место рождения, реквизиты паспорта, место жительство и работы), сообщить о цели и регионе визита, предполагаемой дате въезда, наличии в нашей стране родственников и о предыдущих поездках в Россию.
Теперь МИД хочет получить гораздо больше персональных данных. Иностранец обязан будет указать все имеющиеся адреса электронной почты и номера телефонов, ссылки на профили в социальных сетях и мессенджерах, личный идентификационный номер, подробные сведения о супруге и родителях, об обучении во всех образовательных учреждениях (кроме школы), а также о двух последних работодателях (с исчерпывающими реквизитами для связи), воинской службе (с указанием рода войск), фактах привлечения к уголовной ответственности и так далее.
Вступившие в однополые гражданские союзы вместо супруга могут указывать партнёра.
Нужно будет также предоставить информацию о предполагаемом месте пребывания в России (точный адрес, средства связи и номер бронирования отеля), компаниях и гражданах, посещение которых является целью визита, наличии в нашей стране недвижимости, намерении участвовать в политической деятельности, ее организации или финансировании, равно как и о планах представлять некоммерческие или государственные организации.
В анкете иностранцу предписывается перечислить все страны, которые он посещал за последние три года. Особое поле в анкете должны заполнять иностранцы, когда-либо эмигрировавшие из Советского Союза или России.
Необходимость получения всех этих персональных данных в МИД России не объясняют.
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