"Для поддержания экономики может потребоваться более двух миллиардов". Рийгикогу начинает работу над дополнительным бюджетом

Председатель комиссии Айвар Кокк подчеркнул, что так как дополнительный бюджет потребует внесения поправок в несколько законов, необходимо составить подробную пояснительную записку.

”При составлении дополнительного бюджета необходимо учитывать, что если мы смягчим влияние экономического кризиса, значительно ухудшится финансовое положение государства, — отметил Кокк. — Пакет помощи, который будет предоставлен благодаря дополнительному бюджету, решит экономические проблемы в краткосрочной перспективе. В основу решений должен лечь принцип, согласно которому поддержка государства должна быть по возможности краткосрочной и оказываться не более, чем требуется. Любая поддержка означает дополнительные расходы для эстонских налогоплательщиков. Если долго жить не по средствам, мы будем жить за счет будущих поколений".

"Дополнительный бюджет позволит предоставить кредиты предприятиям через KredEx и оплатить больничный с первого дня болезни. Сначала мы рассчитываем на денежное вливание в размере двух миллиардов. Но мы должны учитывать, что для поддержания жизнеспособности экономики нам может потребоваться и более крупный кредит”, — сказал Кокк.

Он добавил, что так как долговая нагрузка Эстонии — низкая, при необходимости мы можем взять более смелый кредит. В то же время, дополнительный бюджет необходимо обсудить подробно. При необходимости парламент должен будет внести в бюджет поправки. Положения о выделении средств должны сопровождаться прикладными положениями. Таким образом, меры будут понятными и прозрачными для всех соискателей и лиц, принимающих решения.