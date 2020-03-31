31.03.2020, 07:00

"Для поддержания экономики может потребоваться более двух миллиардов". Рийгикогу начинает работу над дополнительным бюджетом

 (1)
EST
Jüri Ratase avaldus riigikogu ees
Jüri Ratase avaldus riigikogu eesFoto: Ilmar Saabas

Вчера на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудила экономический и финансовый прогнозы в связи с запланированным дополнительным бюджетом.

Председатель комиссии Айвар Кокк подчеркнул, что так как дополнительный бюджет потребует внесения поправок в несколько законов, необходимо составить подробную пояснительную записку.

”При составлении дополнительного бюджета необходимо учитывать, что если мы смягчим влияние экономического кризиса, значительно ухудшится финансовое положение государства, — отметил Кокк. — Пакет помощи, который будет предоставлен благодаря дополнительному бюджету, решит экономические проблемы в краткосрочной перспективе. В основу решений должен лечь принцип, согласно которому поддержка государства должна быть по возможности краткосрочной и оказываться не более, чем требуется. Любая поддержка означает дополнительные расходы для эстонских налогоплательщиков. Если долго жить не по средствам, мы будем жить за счет будущих поколений".

Читайте также:

"Дополнительный бюджет позволит предоставить кредиты предприятиям через KredEx и оплатить больничный с первого дня болезни. Сначала мы рассчитываем на денежное вливание в размере двух миллиардов. Но мы должны учитывать, что для поддержания жизнеспособности экономики нам может потребоваться и более крупный кредит”, — сказал Кокк.

Он добавил, что так как долговая нагрузка Эстонии — низкая, при необходимости мы можем взять более смелый кредит. В то же время, дополнительный бюджет необходимо обсудить подробно. При необходимости парламент должен будет внести в бюджет поправки. Положения о выделении средств должны сопровождаться прикладными положениями. Таким образом, меры будут понятными и прозрачными для всех соискателей и лиц, принимающих решения.

Заместитель председателя финансовой комиссии Марис Лаури отметила, что экономика, безусловно, нуждается в поддержке, в этом нет сомнений.

”Государственные меры в ближайшее время в первую очередь должны быть направлены на наиболее важные вопросы: доход населения, обеспечение предприятий оборотными средствами и, разумеется, достаточное финансирование сферы здравоохранения и социальной сферы в целом для разрешения нынешнего кризиса. Необходимо смотреть и в будущее и подумать о том, что следует предпринять, если кризис окажется более длительным и глубоким, чем прогнозируется. Как обеспечить, чтобы выход из него был максимально быстрым и успешным”, — сказала Лаури.

Она сослалась на мнение других членов комиссии, согласно которому, несмотря на неопределенность, дополнительный бюджет не должен опираться на слишком оптимистичные экономические прогнозы. Очевидно, что в Эстонии и во всем мире кризис продлится дольше, чем пару месяцев.

В видеозаседании комиссии приняли участие министр финансов Мартин Хельме и представители Фонда развития сельской жизни.

Читайте также: