"Для поддержания экономики может потребоваться более двух миллиардов". Рийгикогу начинает работу над дополнительным бюджетом

Заместитель председателя финансовой комиссии Марис Лаури отметила, что экономика, безусловно, нуждается в поддержке, в этом нет сомнений.
”Государственные меры в ближайшее время в первую очередь должны быть направлены на наиболее важные вопросы: доход населения, обеспечение предприятий оборотными средствами и, разумеется, достаточное финансирование сферы здравоохранения и социальной сферы в целом для разрешения нынешнего кризиса. Необходимо смотреть и в будущее и подумать о том, что следует предпринять, если кризис окажется более длительным и глубоким, чем прогнозируется. Как обеспечить, чтобы выход из него был максимально быстрым и успешным”, — сказала Лаури.
Она сослалась на мнение других членов комиссии, согласно которому, несмотря на неопределенность, дополнительный бюджет не должен опираться на слишком оптимистичные экономические прогнозы. Очевидно, что в Эстонии и во всем мире кризис продлится дольше, чем пару месяцев.
В видеозаседании комиссии приняли участие министр финансов Мартин Хельме и представители Фонда развития сельской жизни.
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