Для оживления экономики Таллинн возьмет кредит на сумму более 76 млн евро

Высокий рейтинг Таллинна отражает ожидания рейтингового агентства Fitch, согласно которому город сохраняет достаточно сильное финансовое положение даже в экономических условиях, обусловленных мерами, применяемыми в целях предотвращения распространения коронавируса. Исходя из прогноза агентства, с возможным ростом влияния долговой нагрузки Таллинну помогут справиться как твердая ликвидная позиция, так и способность держать рост расходов под контролем.

”Благодаря высокому кредитному рейтингу Таллинн может в нынешних условиях взять кредит, чтобы сделать существенные инвестиции для оживления экономики, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Именно сейчас стало ясно, насколько важно постоянно поддерживать разумную и жизнеспособную финансовую дисциплину. Благодаря порядку в финансовых делах мы можем сейчас прийти на помощь своим людям и предпринимателям. Мы не будем сторонними наблюдателями, а взвесим все разумные возможности для того, чтобы сгладить ситуацию”.

По состоянию на конец 2019 года долговая нагрузка города (нетто) составила 17% от доходов от основной деятельности, в абсолютной сумме долговая нагрузка составила 216 млн евро. В 2020 году Таллинн планирует взять кредит в Европейском инвестиционном банке на сумму 76,8 млн евро.

Fitch отмечает, что финансовое положение самоуправлений по всему миру подвержено влиянию как уже принятых на сегодня, так и расширяющихся в некоторых регионах мер по борьбе с коронавирусом. По заверению агентства, при оценке в расчет берутся и эти возможные перспективы, но ситуация постоянно отслеживается и при необходимости специалисты готовы внести необходимые коррективы.

Такой же высокий, как и у Таллинна, долговременный кредитный рейтинг утвердили недавно и в отношении Эстонии. В последний раз агентство Fitch обновляло кредитный рейтинг Таллинна в октябре прошлого года, утвердив его на таком же, как сейчас, уровне со стабильным прогнозом.

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